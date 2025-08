O Palmeiras realizou, na tarde desta sexta-feira (1º), mais um treino de preparação para a partida contra o Vitória, válida pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. Após a ativação física, o elenco fez trabalhos de posse de bola e encerrou as atividades na Academia de Futebol com foco em construção de jogadas e bolas paradas.

Afastado dos gramados desde a partida contra o Inter Miami, pela terceira rodada da fase de grupos do Mundial de Clubes, Murilo iniciou o processo de transição com o Núcleo de Saúde e Performance (NSP) e alternou atividades no campo e na parte interna da Academia.

Já Felipe Anderson, recuperado de inflamação no quadril, treinou em tempo integral e deve estar à disposição da comissão técnica liderada por Abel Ferreira para a viagem rumo a Salvador.

Em recuperação de uma nova cirurgia na perna, Paulinho realizou tratamento na parte interna do CT, enquanto Bruno Rodrigues fez o mesmo antes de ir a campo.

Palmeiras e Vitória se enfrentam no próximo domingo (3), a partir às 19h30 (de Brasília), no estádio do Barradão, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Verdão é o atual terceiro colocado do Brasileirão, com 32 pontos, atrás de Cruzeiro e Flamengo, que possuem jogos a mais.

Cria do Palmeiras de contrato renovado

Assim como adiantou a reportagem do Lance!, Riquelme Fillipi estendeu seu contrato, agora válido até dezembro de 2029. Um dos principais destaques da base, o atacante soma 33 jogos e 19 gols na atual temporada do Sub-20.

- Primeiramente, tenho de agradecer a Deus, à minha família, à minha namorada e aos meus empresários. Jogar no Palmeiras sempre foi um sonho de criança, e estrear como estreei, no Allianz Parque, com vitória (1 a 0 sobre o Grêmio), foi muito gratificante, foi um sonho realizado. Só tenho que agradecer pela renovação de contrato. Muito feliz em dar continuidade à essa história maravilhosa e que eu possa crescer cada vez mais. Quando o Abel me chamou para estrear, passaram várias coisas na cabeça, lembrei de quando eu era pequeno e sonhava com esse momento. Graças a Deus, pude entrar, dar meu melhor e saímos vitoriosos - afirmou o jogador.