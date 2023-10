O Palmeiras encarou o Bragantino com um time todo reserva, neste domingo (1), fora de casa, e acabou derrotado de virada por 2 a 1, pela 25ª rodada do Brasileirão. Apesar do resultado negativo, Abel Ferreira gostou do que viu, mas lamentou as chances perdidas. Para o treinador, o saldo é positivo pelo aprendizado que a garotada teve.