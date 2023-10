O Palmeiras foi derrotado de virada, por 2 a 1, pelo Bragantino, fora de casa, na 25ª rodada do Brasileirão. No entanto, a atuação do Verdão e dos jovens da base animou os torcedores, que querem Endrick como titular diante do Boca Juniors-ARG, na quinta-feira (5), pela semifinal da Libertadores. Mesmo com o resultado, há sinais positivos do jogo em Bragança. Confira a opinião no vídeo acima: