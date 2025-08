Palmeiras recebe sondagem por titular e barra investida do futebol europeu

Augustín Giay entrou no radar do futebol europeu após se destacar na campanha do Palmeiras no Mundial de Clubes e passou a ser monitorado por clubes do exterior. Nos últimos dias, veículos da imprensa italiana noticiaram um suposto interesse do Milan, que busca reformular o elenco antes do início da temporada.

Procurado pela reportagem, o Palmeiras afirmou não ter recebido proposta oficial pelo lateral-direito e enfatizou que não pretende negociar qualquer titular da equipe após a saída de Richard Ríos para Portugal.

Contratado em junho do ano passado junto ao San Lorenzo, da Argentina, Giay custou 7,5 milhões de dólares (aproximadamente de R$ 40 milhões) ao Palmeiras, que detém 75% dos direitos econômicos do lateral.

Após período de adaptação, o argentino venceu a concorrência com Marcos Rocha e Mayke, atualmente no Santos, e assumiu a titularidade na lateral direita. Com a saída no setor, a diretoria alviverde se movimentou no mercado e encaminhou a contratação de Khellven, do CSKA, da Rússia. A tendência é que o jogador realize exames médicos na próxima semana e assine contrato válido por quatro temporadas.

Giay, lateral-direito do Palmeiras, durante partida no Allianz Parque (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

Palmeiras na janela de transferências

Depois de investir mais de meio bilhão de reais em sete contratações na última janela, o Palmeiras acertou, até o momento, apenas um reforço para o segundo semestre: Ramón Sosa.

Contratado para assumir a lacuna deixada por Estêvão no ataque, o jogador chegou por 12,5 milhões de euros (R$ 80,5 milhões), além de 1,5 milhão de euros (R$ 9,5 milhões) em possíveis bonificações por metas esportivas.

