Endrick foi utilizado na vitória por 2 a 1 sobre o Cerro Porteño-PAR, no Morumbi, na vitória por 4 a 2 sobre o Barcelona-EQU, no Allianz Parque, quando ele marcou um dos gols, depois no empate em 0 a 0 com o Deportivo Pereira-COL, também no Allianz Parque e, por fim, na igualdade em 0 a 0 diante do Boca Juniors-ARG, na Bombonera, pela ida da semifinal.