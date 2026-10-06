Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Camisa 10 da Seleção e multa de R$ 560 milhões: conheça joia do Palmeiras em lista de jornal inglês

Eduardo Conceição tem contrato até dezembro de 2029 e multa fixada em 100 milhões de euros para clubes do exterior

PorVitor PalharesSão Paulo (SP)
06/10/2026 16:41
Atualizado há 0 minutos
Favorite o Lance! no Google
Eduardo Conceição, jogador do Palmeiras
Eduardo Conceição, jogador do Palmeiras (Foto: Reprodução)

Eduardo Conceição, conhecido como Dudu entre os mais próximos, é a nova sensação das categorias de base do Palmeiras. Aos 16 anos, o meia-atacante se destaca pelo estilo ofensivo e pela habilidade nos dribles. Camisa 10 da Seleção Brasileira Sub-17, o jogador está no radar de gigantes do futebol brasileiro, que mantêm conversas com seus representantes sobre o futuro da jovem promessa. A ascensão fez com que ele fosse incluído na lista das 60 maiores promessas do futebol mundial elaborada pelo jornal britânico The Guardian, que conta com apenas outros dois representantes brasileiros.

+ Leila aponta investimento de R$ 1 bi no Palmeiras, ataca oposição e nega ida ao Vasco

Eduardo iniciou sua trajetória no futebol de várzea, onde chamou atenção e foi selecionado para participar de uma peneira no Palmeiras. No clube desde os 9 anos, começou atuando no futebol e, após se destacar nas categorias de base, fez a transição para o campo.

continua após a publicidade

Assim como outros nomes de destaque das categorias de base, Eduardo Conceição "pulou etapas" no processo de formação e já disputa partidas pela equipe Sub-20. No início do ano, foi titular na maior parte da campanha na Copa São Paulo de Futebol Júnior e, antes da pausa para a Copa do Mundo, recebeu a primeira convocação para integrar o banco de reservas da equipe profissional. Diante da Chapecoense, permaneceu os 90 minutos como opção na vitória por 1 a 0.

- Nós (estafe) pensamos o processo do Eduardo Conceição a longo prazo, em etapas. A primeira delas é dar continuidade ao trabalho realizado para, depois, transitar para o primeiro time. O sonho, não só dele, é jogar no Palmeiras - afirmou Adriano Ribeiro, da DSA Sports.

continua após a publicidade

De acordo com pessoas próximas, Eduardo Conceição é visto como um jovem tranquilo no dia a dia, próximo da família e "viciado" em futebol. Mesmo nas categorias de base, já participou de campanhas ao lado de Neymar para a mesma fornecedora de material esportivo e chegou a vestir a braçadeira de capitão da Amarelinha no Torneio da Amizade da UEFA, realizado nos últimos dias.

➡️ Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

Cria no radar de Klopp

Ainda quando trabalhava como chefe global da Red Bull, Klopp veio ao Brasil para conhecer as instalações do Bragantino, no interior de São Paulo. No entanto, foi Eduardo Conceição quem chamou a atenção do agora treinador da seleção da Alemanha.

continua após a publicidade

Klopp chegou a perguntar detalhes sobre o meia-atacante a representantes do Palmeiras, entre eles João Paulo Sampaio, coordenador das categorias de base. O dirigente alviverde, em tom de brincadeira, respondeu que o grupo Red Bull não teria dinheiro suficiente para tirá-lo do país.

- Klopp foi (à Arena Barueri) e queria me conhecer. Ele perguntou o preço dele (Eduardo Conceição). Eu falei: "vocês ainda não têm esse dinheiro para comprar jogador assim" - afirmou Sampaio.

continua após a publicidade

Eduardo Conceição assinou seu primeiro contrato profissional com o Palmeiras no início de janeiro. O novo vínculo do atleta é válido até dezembro de 2029 e prevê multa rescisória de 100 milhões de euros para clubes do exterior, cerca de R$ 560 milhões na cotação atual.

Eduardo Conceição assinou primeiro contrato profissional com o Palmeiras
Eduardo Conceição assinou primeiro contrato profissional com o Palmeiras (Foto: Fabio Menotti/Palmeiras/by Canon)

Ancelotti, base e a procura por um camisa 10

Carlo Ancelotti iniciou seu novo ciclo à frente da Seleção Brasileira com algumas missões estabelecidas. Uma delas é a busca por meio-campistas, uma das principais carências da equipe, que foi eliminada nas oitavas de final da última Copa do Mundo.

continua após a publicidade

O treinador apontou a carência de jogadores de estilo clássico e criativo nas categorias de base dos clubes brasileiros. Segundo Ancelotti, é necessário olhar com atenção para os times de formação para identificar novos nomes que possam estar aptos a disputar o Mundial de 2030.

- Nesse momento, eu posso dizer: há carência de meio-campistas. Há carência de meio-campistas, e a CBF espera que, nos próximos quatro anos, o futebol brasileiro possa produzir meio-campistas - disse Ancelotti.

continua após a publicidade

- O que eu noto, olhando para os jogos da sub-17 e da sub-20, é que há muita qualidade na base. O Brasil tem muita qualidade e é óbvio, como disse, que nem sempre a exigência do clube é a mesma da CBF. Por isso, temos que olhar com muita atenção para os jovens que temos - completou.

Um dos nomes que podem surgir como novidade na Amarelinha nas próximas temporadas é justamente Conceição. O meia-atacante pode exercer tanto a função de camisa 10 clássico, com participação na construção de jogadas pelo centro do campo, quanto atuar aberto, principalmente pelo lado esquerdo.

continua após a publicidade
Tudo sobre
Sugerida para você!
Eduardo Conceição em ação pela Seleção Brasileira de base (Foto: Fabio Souza / CBF)

Futebol Internacional

Com três brasileiros, jornal inglês elege as maiores promessas do futebol

Há 3 horas
Gómez - Palmeiras

Palmeiras

Trio de convocados retorna, e Palmeiras ganha reforços contra o Bahia

Há 3 horas
Leila Pereira não aprovou saída de Filipe Luís no Flamengo (Foto: Fabio Giannelli/Agif/Gazeta Press)

Palmeiras

Leila aponta investimento de R$ 1 bi no Palmeiras, ataca oposição e nega ida ao Vasco

Há 5 horas
Lateral-direito da Seleção Brasileira conversou com Endrick, diz jornal (Foto: Reprodução/Wesleyfranca03_)

Futebol Internacional

Wesley tenta convencer ex-Palmeiras a ir para Roma, diz jornal

Há 6 horas
O técnico do Palmeiras, Abel Ferreira - (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/Divulgação)

Palmeiras

Convocados na Data Fifa começam a voltar aos treinos no Palmeiras; veja cronograma

Há 11 horas
Luxemburgo durante trabalho no Corinthians

Fora de Campo

Luxemburgo fica sem vaga no Senado; entenda ligação com Tocantins

Há 23 horas
Mais LANCE!
Craque do Flamengo brilha durante amistoso internacional pelo Uruguai (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF/Folhapress)

Apagão das bets: clubes tiram marcas das camisas e redes

Palmeiras e Fluminense durante partida neste ano de 2026 - (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)

Conmebol define uniformes de Fluminense e Palmeiras nos jogos da semifinal da Libertadores

Paulinho em campo no treinamento do Palmeiras nesta segunda-feira (5)

Paulinho inicia transição física, e Palmeiras treina com foco no Bahia

Palmeiras atuando no Nubank Parque - (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)

Palmeiras inicia semana com volta de convocados e maratona decisiva na temporada

Bidon e Vitinho no confronto

Brasileirão de volta: veja as chances de título e rebaixamento do seu clube

Arthur, de camisa verde, em ação no jogo do Palmeiras contra o Cerro Porteño

Da arquibancada ao profissional: Cria ganha protagonismo no Palmeiras

Tarcísio de Freitas posa para foto com camisa do Flamengo, com seu nome e o número 10, ao lado do prefeito de Alambari, João Paulo Carioca

Eleições 2026: saiba os times do coração dos governadores eleitos

Lázaro com a camisa laranja o Al Fayha

Ex-Flamengo e Palmeiras, Lázaro faz dois gols na Arábia

Gómez, Arias e Abel Ferreira durante treinamento do Palmeiras

Flaco, Gómez ou Arias: quem você elege como líder do Palmeiras? Vote!

Agustín Giay e Flaco López, do Palmeiras na Seleção da Argentina

Giay e Flaco, do Palmeiras, vivem noites distintas em goleada da Argentina sem Messi

O técnico Abel Ferreira na vitória do Palmeiras sobre a LDU

Convocados e lesionados: Palmeiras terá 5 desfalques no retorno do Brasileirão

Jogadores da Argentina celebram gol contra o Burkina Faso

Argentinos reagem à atuação de lateral do Palmeiras em Argentina x Burkina Faso: 'Muitas alegrias'

Arthur renova contrato com o Palmeiras

Palmeiras renova contrato com Arthur até 2030: 'Clube onde cresci'