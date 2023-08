Alguns jogadores como Dudu, Rony e Artur ainda não estão na melhor forma técnica, mas com o crescimento do time, certamente acompanharão em breve. Se eles estivessem um pouco melhores, a delegação alviverde deixaria Belo Horizonte com a vaga na mão. Como ainda não estão no nível esperado, e como o próprio time ainda não está onde pode estar, a decisão ficará para o Allianz Parque. No entanto, se repetir a atuação do Mineirão, a torcida palmeirense terá motivos para comemorar. Mais do que isso, terá motivos para acreditar no tetra da Libertadores.