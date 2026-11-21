O técnico Abel Ferreira aproveitou a entrevista coletiva após o empate do Palmeiras com o Flamengo, que determinou o título do Brasileiro para o Rubro-Negro, para rebater algumas narrativas sobre seu trabalho. Na avaliação do treinador, o principal mérito de sua passagem pelo clube é a consistência da equipe, que se mantém na disputa pelos títulos das competições que disputa.

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Desde que assumiu o comando do Palmeiras, no fim de 2020, Abel Ferreira conquistou 11 títulos e se tornou o técnico mais vitorioso da história do clube. Entre as conquistas estão duas edições da Libertadores, número que pode aumentar em caso de vitória sobre o Estudiantes na final do próximo sábado (28).

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— Não compito apenas contra os seis primeiros do futebol brasileiro, como dizem algumas narrativas que se criam. É um campeonato de pontos corridos. Desde 2021, a única equipe que esteve sempre entre os três primeiros lugares foi o Palmeiras. Essa é a narrativa verdadeira. Quando se avalia o trabalho do Abel, é preciso considerar tudo, desde 1º de novembro de 2020 até agora — detalhou.

A sintonia entre torcida e elenco ao longo dos últimos anos também foi alvo de elogios de Abel Ferreira. O treinador classificou os torcedores como a "alma do clube" e voltou a destacar a competitividade como o principal trunfo do atual Palmeiras.

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— Logicamente, nossos torcedores são parte determinante, são a alma do clube. Há uma grande diferença entre gostar e amar o clube. Na Europa, dizemos que somos torcedores do Palmeiras; aqui, dizemos: "sou Palmeiras". Nosso maior orgulho é ver a equipe lutar por todas as competições para ser campeã — apontou.

— Nossa torcida, desde 2020, ao longo desses seis anos, foi vendo o time conquistar títulos e chegar a finais. Ganhamos algumas, perdemos outras. A grande marca para mim é que qualquer clube vai ganhar e perder, mas é muito difícil competir em todas as competições até o fim. É do que mais me orgulho nos meus jogadores e nos torcedores. Chegamos em 2020, estávamos em sétimo e acabamos em sétimo — completou.

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Mesmo sem chances de título no Brasileirão, o Palmeiras viaja ao Sul do país para enfrentar a Chapecoense, na terça-feira, pela 37ª rodada. Após a partida, a delegação retorna a São Paulo e, na quarta-feira, embarca para Montevidéu. A final da Libertadores será disputada em 28 de novembro, a partir das 17h (de Brasília).

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