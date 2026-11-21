O Flamengo divulgou imagens de camisas comemorativas do título brasileiro de 2026 antes mesmo de enfrentar o Palmeiras, neste sábado (21), pelo Campeonato Brasileiro. As peças apareceram em um material oficial enviado à imprensa para anunciar o lançamento do Mengo Estúdio, nova plataforma de personalização de produtos do clube. Uma das estampas, inclusive, provoca diretamente o rival paulista. Posteriormente, a imagem foi apagada do grupo em que havia sido compartilhada.

Em contato com o Lance!, o Flamengo explicou que a divulgação foi um erro da assessoria de imprensa do clube.

O material apresenta duas camisetas. A primeira, preta, traz o número dez em destaque, acompanhado da inscrição "Decacampeão Brasileiro" e do ano de 2026. A segunda, branca, exibe a frase "Rubro-negros, 10frutem...", em uma referência ao "desfrutem", expressão utilizada pelo técnico Abel Ferreira e que se tornou motivo de provocações entre Flamengo e Palmeiras.

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O Flamengo entra em campo às 16h30, no Nubank Parque, precisando de apenas um empate para garantir matematicamente o décimo título brasileiro. O Flamengo lidera a competição com 79 pontos, seis a mais que o Palmeiras, segundo colocado. Uma vitória dos paulistas, entretanto, mantém a disputa aberta nas duas últimas rodadas.

Apesar de aparecerem no material encaminhado à imprensa, as duas camisetas não estavam disponíveis para compra no site oficial do Mengo Estúdio, que já apresenta outras estampas do catálogo. A imagem das peças também foi retirada do grupo após o envio inicial.

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Provocação do Flamengo ao Palmeiras resgata declaração de Abel Ferreira

A frase estampada na camiseta branca faz referência a uma declaração de Abel Ferreira, em setembro, quando o Palmeiras perdeu a liderança do Brasileirão para o Flamengo após empatar com o Botafogo.

Na ocasião, o treinador pediu aos torcedores palmeirenses que aproveitassem o período de conquistas vivido pelo clube, utilizando a palavra "desfrutem". A declaração provocou repercussão negativa entre parte da torcida e foi posteriormente comentada pelo próprio técnico.

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O Flamengo já havia utilizado a expressão para provocar o Palmeiras nas redes sociais, depois de uma vitória pela Libertadores. Agora, a palavra reaparece na estampa comemorativa do possível decacampeonato, com a substituição das duas primeiras letras pelo número dez.

O detalhe ganha ainda mais significado porque Flamengo e Palmeiras fazem um confronto direto pela definição do título. Caso empate ou vença, o Rubro-Negro confirmará a conquista dentro da casa do principal adversário na disputa.