Flamengo divulga camisa de decacampeão com provocação ao Palmeiras antes do jogo e apaga
Material enviado à imprensa para apresentar o Mengo Estúdio incluiu peças comemorativas do Brasileirão 2026, com referência a frase de Abel Ferreira; título ainda não está garantido
O Flamengo divulgou imagens de camisas comemorativas do título brasileiro de 2026 antes mesmo de enfrentar o Palmeiras, neste sábado (21), pelo Campeonato Brasileiro. As peças apareceram em um material oficial enviado à imprensa para anunciar o lançamento do Mengo Estúdio, nova plataforma de personalização de produtos do clube. Uma das estampas, inclusive, provoca diretamente o rival paulista. Posteriormente, a imagem foi apagada do grupo em que havia sido compartilhada.
Em contato com o Lance!, o Flamengo explicou que a divulgação foi um erro da assessoria de imprensa do clube.
O material apresenta duas camisetas. A primeira, preta, traz o número dez em destaque, acompanhado da inscrição "Decacampeão Brasileiro" e do ano de 2026. A segunda, branca, exibe a frase "Rubro-negros, 10frutem...", em uma referência ao "desfrutem", expressão utilizada pelo técnico Abel Ferreira e que se tornou motivo de provocações entre Flamengo e Palmeiras.
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O Flamengo entra em campo às 16h30, no Nubank Parque, precisando de apenas um empate para garantir matematicamente o décimo título brasileiro. O Flamengo lidera a competição com 79 pontos, seis a mais que o Palmeiras, segundo colocado. Uma vitória dos paulistas, entretanto, mantém a disputa aberta nas duas últimas rodadas.
Apesar de aparecerem no material encaminhado à imprensa, as duas camisetas não estavam disponíveis para compra no site oficial do Mengo Estúdio, que já apresenta outras estampas do catálogo. A imagem das peças também foi retirada do grupo após o envio inicial.
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Provocação do Flamengo ao Palmeiras resgata declaração de Abel Ferreira
A frase estampada na camiseta branca faz referência a uma declaração de Abel Ferreira, em setembro, quando o Palmeiras perdeu a liderança do Brasileirão para o Flamengo após empatar com o Botafogo.
Na ocasião, o treinador pediu aos torcedores palmeirenses que aproveitassem o período de conquistas vivido pelo clube, utilizando a palavra "desfrutem". A declaração provocou repercussão negativa entre parte da torcida e foi posteriormente comentada pelo próprio técnico.
O Flamengo já havia utilizado a expressão para provocar o Palmeiras nas redes sociais, depois de uma vitória pela Libertadores. Agora, a palavra reaparece na estampa comemorativa do possível decacampeonato, com a substituição das duas primeiras letras pelo número dez.
O detalhe ganha ainda mais significado porque Flamengo e Palmeiras fazem um confronto direto pela definição do título. Caso empate ou vença, o Rubro-Negro confirmará a conquista dentro da casa do principal adversário na disputa.
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