Narrador do Nubank Parque provoca Flamengo antes de decisão contra Palmeiras; veja vídeo
Equipes se enfrentam neste sábado (21)
O clima de decisão entre Palmeiras e Flamengo já começou antes mesmo de a bola rolar no Nubank Parque. Neste sábado (21), o narrador do estádio provocou o Rubro-Negro durante o anúncio da escalação do time alviverde para o confronto válido pelo Campeonato Brasileiro.
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Na apresentação dos jogadores do Palmeiras, o locutor destacou a equipe paulista como o único clube brasileiro finalista da Libertadores, em uma alusão ao Flamengo, que também está na disputa pelo título continental.
— A escalação do único brasileiro finalista da Libertadores — provocou o narrador.
Palmeiras x Flamengo pode definir o Brasileirão
O Flamengo chega ao confronto com uma situação confortável na tabela. Após vencer o Athletico-PR de virada por 2 a 1, no Maracanã, com gols de Carrascal e Jorginho, o time carioca abriu seis pontos de vantagem sobre o Palmeiras e ficou muito perto de conquistar o Campeonato Brasileiro.
Com três rodadas restantes, a equipe rubro-negra precisa de apenas um empate diante do rival paulista para garantir o título nacional.
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Já o Palmeiras chega pressionado após perder de virada para o Cruzeiro por 2 a 1, no Mineirão. Ramón Sosa abriu o placar logo no início do segundo tempo, mas Matheus Pereira, de falta, e Khellven, contra, garantiram a vitória da Raposa.
Para seguir com chances de título, o Verdão precisa vencer os três jogos restantes, incluindo o confronto direto com o Flamengo, além de torcer para que o rival conquiste, no máximo, mais dois pontos nas últimas rodadas.
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