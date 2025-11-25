Torcedores julgam decisão de Abel Ferreira para Grêmio x Palmeiras

O Palmeiras enfrenta o Grêmio, nesta terça-feira (25), às 21h30 (de Brasília), pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto antecede a final da Libertadores, marcada para este sábado (29). Diante deste cenário, o técnico Abel Ferreira optou por poupar onze jogadores. Ao Lance!, torcedores do Alviverde analisaram a decisão.

A maioria da torcida concordou com a postura do técnico português. Atualmente, o Palmeiras se encontra a quatro pontos atrás do líder Flamengo, e faltam apenas três rodadas para o fim do campeonato.

Em uma enquete promovida pelo canal no Whats App do Lance!, 58,9% dos torcedores foram a favor da decisão de poupar jogadores. Outros 27,7% opinaram que o português deveria entrar em campo com um time misto. Apenas 13,5% dos torcedores foram favoráveis a presença do time titular para a partida.

Quem o Palmeiras irá poupar?

O grupo que permanece no CT é formado por: Carlos Miguel (goleiro); Gustavo Gómez, Murilo e Bruno Fuchs (zagueiros); Joaquín Piquerez e Khellven (laterais); Andreas Pereira, Raphael Veiga e Allan (meias); Flaco López e Vitor Roque (atacantes).

A ausência de um time completo indica a provável escalação que deve ir a campo diante do Flamengo na corrida pelo tetracampeonato continental. Neste cenário, Bruno Fuchs venceria a concorrência de Aníbal Moreno e Emiliano Martínez e atuaria de forma improvisada como primeiro volante, função que já exerceu em outras oportunidades.

A expectativa é que o grupo viaje amanhã ao Sul do país para se juntar ao restante do elenco, uma vez que o Palmeiras embarca para Lima no dia 26 de novembro. A informação da lista de atletas foi divulgada inicialmente pelo "Ge" e confirmada pela reportagem do Lance!.