O Palmeiras viajou a Porto Alegre nesta segunda-feira (24) para enfrentar o Grêmio, pelo Campeonato Brasileiro, sem 11 jogadores, e o motivo foi um pedido da comissão técnica para que esses prováveis titulares para a decisão da Libertadores tenham um dia a mais de recuperação, segundo apurou a reportagem do Lance!.

Palmeiras poupará time no Brasileirão, e Abel dá indício de escalação para jogo contra o Flamengo

Após essas 24 horas a mais em São Paulo, os jogadores que estão na capital paulista viajarão para o Rio Grande do Sul no avião da presidente do Palmeiras, Leila Pereira, para que se juntem ao restante da delegação alviverde. Todos os atletas irão juntos no dia 26 para Lima, no Peru, palco da decisão do torneio continental, marcado para o próximo sábado (29).

O grupo que permanece no CT é formado por: Carlos Miguel (goleiro); Gustavo Gómez, Murilo e Bruno Fuchs (zagueiros); Joaquín Piquerez e Khellven (laterais); Andreas Pereira, Raphael Veiga e Allan (meias); Flaco López e Vitor Roque (atacantes).

O time comandado por Abel Ferreira vem de uma sequência pesada e desgastante no Campeonato Brasileiro, incluindo vários convocados por suas seleções nesta última Data Fifa.

Provável Palmeiras para final contra o Flamengo

Carlos Miguel; Khellven, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Bruno Fuchs, Andreas Pereira, Allan e Raphael Veiga; Flaco López e Vitor Roque.