Palmeiras empata com o Fluminense e se complica na briga pelo título

Na despedida do Allianz, com mais de 40 mil torcedores, o Palmeiras empatou com o Fluminense pela 35ª rodada do Brasileirão. Em jogo intenso na noite deste sábado (22), o Tricolor foi superior no primeiro tempo, nequanto o Verdão equilibrou no segundo, mas ninguém tirou o zero do marcador.

Com o empate, o Verdão ficou com 70 pontos, quatro a menos que o Flamengo, que se distanciou na liderança ao vencer o Bragantino. Já o Flu, foi a 55, estacionado na sexta colocação.

Como foi Palmeiras x Fluminense

Primeiro tempo

A primeira etapa foi de superioridade do Fluminense, que mesmo com menos posse de bola, conseguiu levar mais perigo ao gol do Palmeiras. Apostando em transições rápidas e na velocidade dos jogadores de ataque, o Flu teve mais volume, enquanto o time de Abel Ferreira insistiu em bolas longas e cruzamentos interceptados pela defesa tricolor.

Aos 6 minutos, Serna limpou dois marcadores e bateu prensado por Emiliano Martínez. Depois, Carlos Miguel foi testado em finalizaçoes de Everaldo e Freytes. Lima também tentou, mas bateu para fora. A melhor chance do Verdão foi somente aos 35, quando Flaco López disparou em direção ao gol de Fábio e bateu forte para a defesa do goleiro tricolor.

Segundo tempo

O Palmeiras voltou do intervalo com outra postura e ocupou o campo de ataque nos primeiros minutos, tendo oportunidades de bola parada em faltas próximas da área e escanteios. O Flu começou a crescer perto dos 10 minutos e teve boa chance em bola enfiada de Martinelli para Nonato, que bateu travado. No lance seguinte, Canobbio, de fora da área, encheu o pé e acertou a parte interna da trave e ficou perto de inaugurar o marcador.

O Tricolor seguiu em cima da meta de Carlos Miguel e voltou a ameaçar em jogada trabalhada que caiu nos pés de Everaldo, mas o camisa 9 pegou mal de canhota. Fuentes também arriscou para a defesa do goleiro palmeirense. Aos 24, foi a vez do Verdão, com Vitor Roque, chegar ao ataque, mas bateu para fora.

Incendiados pelos mais de 40 mil palmeirenses no Allianz, os donos da casa melhoraram e tiveram chance perigosa com Flaco López, que foi fominha e bateu travado pela marcação. Aos 40, Veiga fez finta de corpo e chutou pro gol, mas Bernal desviou para escanteio.

Jogadores de Fluminense e Palmeiras em campo pelo Brasileirão (Foto: Marcelo Gonçalves/FFC)

FICHA TÉCNICA

PALMEIRAS X FLUMINENSE - BRASILEIRÃO - 35ª RODADA

📆 Data e horário: sábado, 22 de novembro, às 21h30 (de Brasília);

📍 Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP);

🏁 Arbitragem: Jonathan Benkenstein Pinheiro (RS);

🚩 Assistentes: Eduardo Goncalves da Cruz (MS) e Tiago Augusto Kappes Diel (RS);

🖥️ VAR: Heber Roberto Lopes (SC).

🟨 Cartão amarelo: Freytes (FLU), Vitor Roque (PAL), Raphael Veiga (PAL), Murilo (PAL)

Escalações de Palmeiras x Fluminense

PALMEIRAS (Técnico: Abel Ferreira)

Carlos Miguel; Khellven (Giay), Gómez, Murilo, Piquerez; Emiliano Martínez (Bruno Fuchs), Aníbal Moreno (Raphael Veiga), Allan (Facundo Torres) e Ramon Sosa (Felipe Anderson); Flaco López e Vitor Roque.

FLUMINENSE (Técnico: Zubeldia)

Fábio; Samuel Xavier, Ignácio, Thiago Santos (Bernal) e Freytes (Fuentes); Martinelli, Nonato (Hércules) e Lima (Igor Rabello); Serna, Canobbio e Everaldo.