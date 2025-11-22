Palmeiras empata com o Fluminense e se complica na briga pelo título
Equipes ficaram no 0 a 0 no Allianz Parque
Na despedida do Allianz, com mais de 40 mil torcedores, o Palmeiras empatou com o Fluminense pela 35ª rodada do Brasileirão. Em jogo intenso na noite deste sábado (22), o Tricolor foi superior no primeiro tempo, nequanto o Verdão equilibrou no segundo, mas ninguém tirou o zero do marcador.
Com o empate, o Verdão ficou com 70 pontos, quatro a menos que o Flamengo, que se distanciou na liderança ao vencer o Bragantino. Já o Flu, foi a 55, estacionado na sexta colocação.
Como foi Palmeiras x Fluminense
Primeiro tempo
A primeira etapa foi de superioridade do Fluminense, que mesmo com menos posse de bola, conseguiu levar mais perigo ao gol do Palmeiras. Apostando em transições rápidas e na velocidade dos jogadores de ataque, o Flu teve mais volume, enquanto o time de Abel Ferreira insistiu em bolas longas e cruzamentos interceptados pela defesa tricolor.
Aos 6 minutos, Serna limpou dois marcadores e bateu prensado por Emiliano Martínez. Depois, Carlos Miguel foi testado em finalizaçoes de Everaldo e Freytes. Lima também tentou, mas bateu para fora. A melhor chance do Verdão foi somente aos 35, quando Flaco López disparou em direção ao gol de Fábio e bateu forte para a defesa do goleiro tricolor.
Segundo tempo
O Palmeiras voltou do intervalo com outra postura e ocupou o campo de ataque nos primeiros minutos, tendo oportunidades de bola parada em faltas próximas da área e escanteios. O Flu começou a crescer perto dos 10 minutos e teve boa chance em bola enfiada de Martinelli para Nonato, que bateu travado. No lance seguinte, Canobbio, de fora da área, encheu o pé e acertou a parte interna da trave e ficou perto de inaugurar o marcador.
O Tricolor seguiu em cima da meta de Carlos Miguel e voltou a ameaçar em jogada trabalhada que caiu nos pés de Everaldo, mas o camisa 9 pegou mal de canhota. Fuentes também arriscou para a defesa do goleiro palmeirense. Aos 24, foi a vez do Verdão, com Vitor Roque, chegar ao ataque, mas bateu para fora.
Incendiados pelos mais de 40 mil palmeirenses no Allianz, os donos da casa melhoraram e tiveram chance perigosa com Flaco López, que foi fominha e bateu travado pela marcação. Aos 40, Veiga fez finta de corpo e chutou pro gol, mas Bernal desviou para escanteio.
FICHA TÉCNICA
PALMEIRAS X FLUMINENSE - BRASILEIRÃO - 35ª RODADA
📆 Data e horário: sábado, 22 de novembro, às 21h30 (de Brasília);
📍 Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP);
🏁 Arbitragem: Jonathan Benkenstein Pinheiro (RS);
🚩 Assistentes: Eduardo Goncalves da Cruz (MS) e Tiago Augusto Kappes Diel (RS);
🖥️ VAR: Heber Roberto Lopes (SC).
🟨 Cartão amarelo: Freytes (FLU), Vitor Roque (PAL), Raphael Veiga (PAL), Murilo (PAL)
Escalações de Palmeiras x Fluminense
PALMEIRAS (Técnico: Abel Ferreira)
Carlos Miguel; Khellven (Giay), Gómez, Murilo, Piquerez; Emiliano Martínez (Bruno Fuchs), Aníbal Moreno (Raphael Veiga), Allan (Facundo Torres) e Ramon Sosa (Felipe Anderson); Flaco López e Vitor Roque.
FLUMINENSE (Técnico: Zubeldia)
Fábio; Samuel Xavier, Ignácio, Thiago Santos (Bernal) e Freytes (Fuentes); Martinelli, Nonato (Hércules) e Lima (Igor Rabello); Serna, Canobbio e Everaldo.
