Vidente aponta vencedor de Grêmio x Palmeiras em rodada decisiva no Brasileirão

De olho na partida decisiva entre Grêmio x Palmeiras, válida pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro, o vidente Luís Filho do canal "Renascer das Cartas" apontou um favoritismo para os donos da casa. Segundo ele, o Tricolor vai conseguir tirar proveito de algumas dificuldades apresentadas pela equipe de Abel Ferreira.

continua após a publicidade

➡️Inteligência artificial crava resultado de Grêmio x Palmeiras

Segundo o tarólogo, a equipe gaúcha estará completamente mobilizada para esta partida, reconhecendo seus limites e buscando implementar uma estratégia para dificultar as ações ofensivas do adversário. Na visão de Luís Filho, o fator casa será primordial para o Grêmio construir o resultado positivo.

Por outro lado, o vidente destacou que esse jogo se tornou muito difícil para o Palmeiras, devido a pressão pelo título do Campeonato Brasileiro. Segundo ele, a equipe vai entregar muita vontade e intensidade durante os 90 minutos, no entanto, pode acabar encontrando dificuldade no setor de criação.

continua após a publicidade

Numa visão geral, o tarólogo reforçou que o Grêmio pode levar a melhor se estiver concentrado e conseguir neutralizar as ações ofensivas do Palmeiras. No entanto, um empate não está descartado. A tendência é de mais um jogo muito disputado na reta final do Campeonato Brasileiro.

➡️ Jornalista analisa decisão de Abel Ferreira no Brasileirão: 'Bomba'

Grêmio x Palmeiras

Lutando pela liderança do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras precisa pontuar contra o Grêmio para evitar que o Flamengo conquiste o título ainda nesta rodada. No entanto, o Tricolor não promete facilitar para o rival e vai em busca dos três pontos nesta terça-feira (25). A bola começa a rolar às 21h30 (de Brasília), na Arena do Grêmio.

continua após a publicidade

De olho na final da Libertadores, o técnico optou por poupar 11 jogadores para o confronto contra o Tricolor. São eles: Carlos Miguel (goleiro); Gustavo Gómez, Murilo e Bruno Fuchs (zagueiros); Joaquín Piquerez e Khellven (laterais); Andreas Pereira, Raphael Veiga e Allan (meias); Flaco López e Vitor Roque (atacantes).

📲Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas