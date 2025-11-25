menu hamburguer
Fora de Campo

Torcedores de Palmeiras e Flamengo trocam socos em Lima às vésperas da final da Libertadores

Confronto entre grupos dos dois clubes gera tumulto em área turística no Peru

e741b9d9-9fbf-410a-a7aa-7930840d0c70_WhatsApp-Image-2025-03-17-at-12.00.50-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Guilherme Lesnok
São Paulo (SP)
Dia 25/11/2025
10:39
Briga entre torcedores em Lima (Foto: Reprodução)
Briga entre torcedores em Lima (Foto: Reprodução)
Torcedores de Palmeiras e Flamengo protagonizaram uma grande confusão em Lima, sede da final da Libertadores da América. Nas imagens, é possível ver grupos dos dois clubes trocando empurrões, xingamentos e arremessando objetos.

Ainda não há uma versão definitiva sobre o que originou a briga, mas a confusão começou em Miraflores, bairro turístico da capital peruana, nesta segunda-feira (24).

Veja os vídeos abaixo:

Final da Libertadores

A equipe que levantar a taça no dia 29 se tornará o primeiro clube brasileiro tetracampeão da Libertadores. O Verdão soma três títulos, mesma marca do Flamengo. Os times voltam a se encontrar em uma final após quatro anos.

Em 2021, Palmeiras e Flamengo decidiram a competição em Montevidéu, no Uruguai. Na ocasião, a equipe comandada por Abel Ferreira venceu por 2 a 1, com o gol do título marcado por Deyverson, na prorrogação.

O argentino Darío Herrera será o responsável por conduzir a partida. Seus auxiliares serão Cristian Gonzalo Navarro e José Miguel Savorani, também da Argentina. No comando do VAR estará Héctor Alberto Paletta.

Arbitragem da final entre Palmeiras e Flamengo pela Libertadores

  1. Árbitro: Darío Herrera (ARG);
  2. Auxiliares: Cristian Gonzalo Navarro (ARG) e José Miguel Savorani (ARG);
  3. VAR: Héctor Alberto Paletta (ARG);
  4. Quarto árbitro: Maximiliano Nicolás Ramírez (ARG).
Flamengo e Palmeiras vão disputar a final da Libertadores (Foto: Foto: Thiago Ribeiro/AGIF/Gazeta Press)

circulo com pontos dentroTudo sobre

