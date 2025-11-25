Torcedores de Palmeiras e Flamengo trocam socos em Lima às vésperas da final da Libertadores
Confronto entre grupos dos dois clubes gera tumulto em área turística no Peru
Torcedores de Palmeiras e Flamengo protagonizaram uma grande confusão em Lima, sede da final da Libertadores da América. Nas imagens, é possível ver grupos dos dois clubes trocando empurrões, xingamentos e arremessando objetos.
Ainda não há uma versão definitiva sobre o que originou a briga, mas a confusão começou em Miraflores, bairro turístico da capital peruana, nesta segunda-feira (24).
Final da Libertadores
A equipe que levantar a taça no dia 29 se tornará o primeiro clube brasileiro tetracampeão da Libertadores. O Verdão soma três títulos, mesma marca do Flamengo. Os times voltam a se encontrar em uma final após quatro anos.
Em 2021, Palmeiras e Flamengo decidiram a competição em Montevidéu, no Uruguai. Na ocasião, a equipe comandada por Abel Ferreira venceu por 2 a 1, com o gol do título marcado por Deyverson, na prorrogação.
O argentino Darío Herrera será o responsável por conduzir a partida. Seus auxiliares serão Cristian Gonzalo Navarro e José Miguel Savorani, também da Argentina. No comando do VAR estará Héctor Alberto Paletta.
Arbitragem da final entre Palmeiras e Flamengo pela Libertadores
- Árbitro: Darío Herrera (ARG);
- Auxiliares: Cristian Gonzalo Navarro (ARG) e José Miguel Savorani (ARG);
- VAR: Héctor Alberto Paletta (ARG);
- Quarto árbitro: Maximiliano Nicolás Ramírez (ARG).
