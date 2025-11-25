Palmeiras ou Flamengo? Gato vidente prevê campeão da Libertadores

Palmeiras e Flamengo decidem a final da Copa Libertadores de 2025 neste final de semana. O confronto está marcado para sábado (29), às 18h (de Brasília), no Estádio Monumental, em Lima, no Peru. Para a ocasião, o gato vidente Milu previu uma festa alviverde.

Entenda por que titulares do Palmeiras foram poupados de viagem a Porto Alegre

O felino recentemente viralizou nas redes sociais ao apontar uma vitória do Lanús, da Argentina, sobre o Atlético-MG, na final da Copa Sul-Americana. A zebra inesperada se concretizou, e o fato fez Natan, dono do gato, produzir mais um vídeo de previsão.

Desta vez, Milu foi colocado para apontar o campeão da Libertadores de 2025. A dinâmica foi a mesma da previsão da Copa Sul-Americana. Dois potes de ração estavam na frente do felino e cada um representava um time.

Sem hesitar, o gato escolheu a comida que representava o Palmeiras. O vídeo viralizou rapidamente nas redes sociais. No momento da publicação desta matéria, mais de 300 mil pessoas viram o conteúdo. Veja abaixo:

Galvão faz pedido a Filipe Luís para Atlético-MG x Flamengo: 'Não pode arriscar'

Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Flamengo e Palmeiras disputam o Brasileirão e a Libertadores

Com o fim da 35ª rodada, o Flamengo abriu quatro pontos de vantagem na liderança do Brasileirão. O clube carioca soma 74 pontos, contra 70 do Palmeiras. Diante do cenário, o Rubro-Negro pode garantir o título do campeonato nesta semana.

Para isto acontecer, a equipe de Filipe Luís precisa de uma vitória sobre o Atlético-MG, na Arena MRV, e torcer para uma derrota do Palmeiras diante do Grêmio, em Porto Alegre. As duas partidas acontecem nesta terça-feira (25), às 21h30 (de Brasília).

O técnico Abel Ferreira optou por deixar onze jogadores em São Paulo. Os selecionados foram: Carlos Miguel (goleiro); Gustavo Gómez, Murilo e Bruno Fuchs (zagueiros); Joaquín Piquerez e Khellven (laterais); Andreas Pereira, Raphael Veiga e Allan (meias); Flaco López e Vitor Roque (atacantes).

A escalação do técnico Filipe Luís para a partida entre Atlético-MG e Flamengo segue como incerta. O Rubro-Negro viajou para Belo Horizonte com o elenco completo.

No final de semana, Flamengo e Palmeiras entram em campo para definir o título da Copa Libertadores. A decisão em jogo único acontece no sábado (29), às 18h (de Brasília), no Estádio Monumental, em Lima, no Peru.