imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFora de Campo

Palmeiras ou Flamengo? Gato vidente prevê campeão da Libertadores

Decisão acontece neste sábado (29), em Lima, no Peru

Avatar
Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 25/11/2025
06:50
Taça Libertadores
imagem cameraTaça da Libertadores no palco da final de 2025 (Foto: Divulgação / Conmebol)
Palmeiras e Flamengo decidem a final da Copa Libertadores de 2025 neste final de semana. O confronto está marcado para sábado (29), às 18h (de Brasília), no Estádio Monumental, em Lima, no Peru. Para a ocasião, o gato vidente Milu previu uma festa alviverde.

O felino recentemente viralizou nas redes sociais ao apontar uma vitória do Lanús, da Argentina, sobre o Atlético-MG, na final da Copa Sul-Americana. A zebra inesperada se concretizou, e o fato fez Natan, dono do gato, produzir mais um vídeo de previsão.

Desta vez, Milu foi colocado para apontar o campeão da Libertadores de 2025. A dinâmica foi a mesma da previsão da Copa Sul-Americana. Dois potes de ração estavam na frente do felino e cada um representava um time.

Sem hesitar, o gato escolheu a comida que representava o Palmeiras. O vídeo viralizou rapidamente nas redes sociais. No momento da publicação desta matéria, mais de 300 mil pessoas viram o conteúdo. Veja abaixo:

Flamengo e Palmeiras disputam o Brasileirão e a Libertadores

Com o fim da 35ª rodada, o Flamengo abriu quatro pontos de vantagem na liderança do Brasileirão. O clube carioca soma 74 pontos, contra 70 do Palmeiras. Diante do cenário, o Rubro-Negro pode garantir o título do campeonato nesta semana.

Para isto acontecer, a equipe de Filipe Luís precisa de uma vitória sobre o Atlético-MG, na Arena MRV, e torcer para uma derrota do Palmeiras diante do Grêmio, em Porto Alegre. As duas partidas acontecem nesta terça-feira (25), às 21h30 (de Brasília).

O técnico Abel Ferreira optou por deixar onze jogadores em São Paulo. Os selecionados foram: Carlos Miguel (goleiro); Gustavo Gómez, Murilo e Bruno Fuchs (zagueiros); Joaquín Piquerez e Khellven (laterais); Andreas Pereira, Raphael Veiga e Allan (meias); Flaco López e Vitor Roque (atacantes).

A escalação do técnico Filipe Luís para a partida entre Atlético-MG e Flamengo segue como incerta. O Rubro-Negro viajou para Belo Horizonte com o elenco completo.

No final de semana, Flamengo e Palmeiras entram em campo para definir o título da Copa Libertadores. A decisão em jogo único acontece no sábado (29), às 18h (de Brasília), no Estádio Monumental, em Lima, no Peru.

Palmeiras e Flamengo lutam rodada a rodada pelo título do Brasileirão
Palmeiras e Flamengo disputam os títulos da Libertadores e do Brasileirão de 2025 (Foto: Arte/Lance!)

circulo com pontos dentroTudo sobre

