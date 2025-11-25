Grêmio 0 x 2 Palmeiras no Brasileirão 2018; Willian Bigode faz dois na Arena
Em 2018, Palmeiras vence fora de casa e ganha força na disputa pelo topo.
O confronto entre Grêmio e Palmeiras, disputado em 6 de junho de 2018, pela 10ª rodada do Brasileirão, marcou uma das vitórias mais seguras do time paulista naquela fase da competição. Na Arena do Grêmio, o Palmeiras venceu por 2 a 0 com autoridade, organização defensiva e enorme eficiência ofensiva, comandado por Willian Bigode, autor dos dois gols da noite. O Lance! relembra Grêmio 0 x 2 Palmeiras no Brasileirão 2018.
A partida colocou frente a frente duas equipes de alto nível técnico — o Grêmio de Renato Gaúcho, que vivia ótima fase, e o Palmeiras recém-reorganizado no começo do trabalho de Roger Machado. Em campo, porém, o time alviverde conseguiu neutralizar as principais armas gremistas e explorar com precisão as transições ofensivas.
O primeiro tempo foi equilibrado e de disputa intensa no meio-campo, com Arthur e Maicon de um lado, e Bruno Henrique e Moisés do outro. Mas o segundo tempo mudou completamente o roteiro: o Palmeiras retornou mais agressivo, compactou as linhas e encontrou em Willian seu definidor inspirado.
Com gols aos 67 e 87 minutos, o Palmeiras venceu com mérito e deixou claro que brigaria na parte de cima da tabela.
Grêmio 0 x 2 Palmeiras no Brasileirão 2018
Primeiro tempo de muito estudo e equilíbrio no meio-campo
O início da partida foi marcado por forte disputa de marcação. O Grêmio tentava impor seu estilo de posse e triangulações rápidas com Luan, Everton e Maicon, mas encontrava dificuldades para superar a linha de meio-campo palmeirense, coordenada por Felipe Melo e Bruno Henrique.
As duas equipes se alternavam no controle territorial, mas sem grandes oportunidades claras. O Grêmio ameaçou mais em chutes de média distância, especialmente com Everton, mas Jaílson estava seguro nas defesas.
O Palmeiras buscava transições rápidas, explorando Dudu e Willian pelos lados, mas pecava no penúltimo passe. Mesmo assim, o time paulista demonstrava boa compactação defensiva e controle emocional, dificultando qualquer infiltração gremista.
O 0 a 0 no intervalo refletiu com precisão o equilíbrio da etapa inicial.
Palmeiras cresce no segundo tempo e Willian decide
A volta para o segundo tempo apresentou um Palmeiras muito mais agressivo. Com linhas mais altas e maior velocidade nas saídas, o time paulista passou a incomodar o Grêmio defensivamente. A entrada de Lucas Lima deu dinamismo ao meio, enquanto Bruno Henrique assumia protagonismo nas transições.
Aos 67 minutos, veio o primeiro golpe: Dudu recebeu pela esquerda, cortou para dentro e finalizou forte; Marcelo Grohe espalmou, e Willian apareceu livre para marcar no rebote. O gol premiou o melhor momento palmeirense na partida.
O Grêmio tentou responder com Lima e Everton pelos lados, mas esbarrava em um sistema defensivo alviverde extremamente bem posicionado. Felipe Melo fazia grande partida no combate, e Luan (zagueiro) e Thiago Martins controlavam a área com firmeza.
Aos 87 minutos, Willian voltou a decidir. Em rápido contra-ataque, Lucas Lima achou Dudu, que serviu Willian dentro da área. O atacante finalizou no canto, sem chances para Grohe, e fechou o placar em 2 a 0.
Palmeiras administra com maturidade e confirma vitória importante
Após o segundo gol, o Palmeiras controlou o ritmo, diminuiu a velocidade da partida e impediu qualquer reação gremista. Renato Gaúcho ainda lançou Thaciano e Pepê para dar mais mobilidade, mas o time gaúcho já mostrava sinais de desgaste e pouca inspiração.
O Palmeiras, por sua vez, demonstrou solidez tática, maturidade emocional e frieza para controlar a partida nos minutos finais. Foi uma vitória construída coletivamente, mas com brilho individual de Willian Bigode.
Resultado que reforça o momento positivo do Verdão
O 2 a 0 na Arena do Grêmio consolidou o Palmeiras como um dos candidatos ao topo naquele Brasileirão. A equipe mostrou equilíbrio, força defensiva e qualidade nas transições — características que seriam fundamentais na campanha.
Para o Grêmio, a derrota representou uma rara noite de pouca inspiração, com dificuldades para transformar posse de bola em profundidade e chances reais.
Ficha técnica - Grêmio 0 x 2 Palmeiras no Brasileirão 2018
Grêmio 0 x 2 Palmeiras
Competição: Campeonato Brasileiro 2018 – 10ª rodada
Data: Quarta-feira, 6 de junho de 2018
Horário: 21h45
Local: Arena do Grêmio, Porto Alegre (RS)
Público: 26.566 torcedores
Árbitro: Rafael Traci (SC)
Gols
Palmeiras:
- Willian, 67’ e 87’
Grêmio
Marcelo Grohe; Léo Gomes, Bressan, Kannemann e Bruno Cortez; Maicon, Arthur, Lima, Luan, André e Everton. Técnico: Renato Gaúcho.
Palmeiras
Jaílson; Marcos Rocha, Luan, Thiago Martins e Victor Luís; Felipe Melo, Bruno Henrique, Moisés, Hyoran; Dudu e Willian. Técnico: Roger Machado.
