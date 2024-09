Abel Ferreira faz gesto obsceno em queda do Palmeiras (Foto: Reprodução)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 24/09/2024 - 08:40 • São Paulo (SP)

Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, passará por julgamento do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) nos próximos dias. O português fez gesto obsceno na área técnica em jogo que marcou a eliminação de sua equipe diante do Flamengo, nas oitavas de final da Copa do Brasil.

Na ocasião, o comandante colocou a mão em suas partes íntimas e disse algumas palavras não identificadas, frustrado com uma marcação da arbitragem no campo, aos 38 minutos do segundo tempo. Após receber recomendação para revisar o ato no vídeo, Anderson Daronco voltou ao campo e expulsou Abel.

➡️ Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Palmeiras

A denúncia ao treinador está baseada no artigo 258 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, que assume "qualquer conduta contrária à ética esportiva" como passível de punição. A sanção pode variar de um a seis jogos.

O Palmeiras venceu o jogo no Allianz Parque por 1 a 0, mas havia sido derrotado por 2 a 0 no Maracanã uma semana antes, e foi eliminado. Questionado sobre o gesto após a partida, Abel Ferreira disse não ter tido a intenção de desrespeitar a equipe de arbitragem.

- É preciso coragem para apitar um jogo deste nível. Quando acontece a falta, viro na direção da minha comissão técnica e faço o gesto de que o árbitro não teve coragem. Não vou negar o gesto, fiz o gesto, mas em momento algum a intenção de ofender alguém. Era preciso coragem para apitar. Já pedi desculpa aos jogadores e vou fazer à minha mãe, às minhas filhas e minha esposa. Não ofendi ninguém, em momento nenhum - afirmou.

➡️ Palmeiras renova contrato com lateral-esquerdo Vanderlan

O julgamento será realizado pela 4ª Comissão Disciplinar do STJD, e está previsto para acontecer no dia 26 de setembro (quinta-feira). O próximo jogo do Palmeiras acontece dois dias depois, no sábado, às 18h30 (de Brasília), quando o time paulista recebe o Atlético-MG no Allianz Parque.

Abel Ferreira está no comando do Palmeiras desde novembro de 2020 (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)