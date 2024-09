Vasco x Palmeiras: CBF divulga áudio do VAR em lance polêmico

Palmeiras venceu o Vasco no Brasileirão (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 23/09/2024 - 19:55 • Rio de Janeiro (RJ)

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou os áudios do VAR com o árbitro Rafael Rodrigo Klein no lance polêmico na partida entre Vasco e Palmeiras. O Alviverde venceu o Cruz-Maltino por 1 a 0, na 27ª rodada do Brasileirão.

➡️ Vasco tem recorde negativo desde o retorno de Philippe Coutinho; veja

O lance em questão é o envolvendo Vanderlan. Na ocasião, Emerson Rodríguez cruzou aos 19 minutos do segundo tempo e a bola bateu no braço do jogador do Palmeiras. O árbitro marcou falta fora da área.

A análise do VAR pontuou que Vanderlan estava tirando o braço. Além disso, também afirmou que o lance foi dentro da área.

- Klein, o jogador do Palmeiras está protegendo a mão. Se a bola não pega na mão, pega no corpo dele, tá? E estava aparentemente dentro da área - afirmou Gilberto Rodrigues Castro, VAR da partida.

- Ok, então vou ter que ir lá olhar - respondeu Klein.

Após a ida ao VAR, Rafael Klein anulou a falta e deu bola ao chão. a decisão irritou aos vascaínos. O diretor do Vasco, Marcelo Sant'Anna, subiu o tom contra a falta de critério da arbitragem.

- O Vasco vem, mais uma vez, se posicionar com relação à falta de critério da arbitragem na Série A do Brasileiro. Ali por volta dos 20 minutos do segundo tempo, tem um lance onde o árbitro sinaliza mão do atleta do Palmeiras, sinaliza com convicção. Veja que o lance era de posse de bola do Vasco e ele determinou que foi mão e aí durante o momento em que ele está montando a barreira, para ele conferir provavelmente a posição da bola, porque a mão não teria sido fora da área, a mão teria sido dentro da área. Aí o que acontece, fato número 1, foi mão. O árbitro confirma que foi mão. O momento presente do jogo, onde ele determina a falta, quando ele vai ao VAR ele determina que foi mão. A imagem é clara, mostra que a mão é dentro da área. E aí para mudar o pênalti, ele resolve mudar o critério de interpretação. E diz que a mão vira um movimento natural.