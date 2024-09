Leila Pereira, presidente do Palmeiras, admite: ‘O ciclo da Crefisa pode estar se encerrando’

(Foto: Marcello Zambrana/AGIF)







Escrito por Rafaela Cardoso • Publicada em 23/09/2024 - 21:24 • São Paulo (SP) • Atualizada em 23/09/2024 - 22:52

Leila Pereira, presidente do Palmeiras, concedeu entrevista coletiva na noite desta segunda-feira (23) para falar sobre a candidatura, já que tentará se reeleger como mandatária do clube paulista. Entre vários assuntos abordados, um chamou a atenção: o ciclo da Crefisa, patrocinadora máster do Verdão, que pode estar chegando ao fim após nove anos.

- O meu diretor de marketing está no mercado, como eu já falei inúmeras vezes, buscando parceiros, estamos ouvindo o mercado. Eu vou falar uma coisa para vocês, daqui uns 10 dias isso vai estar resolvido com relação a valores. E aí, se a Crefisa decidir cobrir a proposta, eu vou submeter o meu valor para o Conselho de Orientação e Fiscalização, porque eu não posso, eu presidente do Palmeiras, aceitar uma proposta da Crefisa - comentou Leila Pereira.

- Mas eu vou adiantar para vocês, eu acho saudável que tenham-se outros parceiros. É um pequeno spoiler que eu estou dando para vocês. Eu acho saudável. Eu acredito que tudo na vida tem um ciclo. Eu acho que o ciclo da Crefisa pode estar se encerrando - continuou a presidente do Palmeiras.

Leila Pereira afirmou que sempre fez tudo pelo Palmeiras, e que tanto o clube como a Crefisa se beneficiaram da parceria vitoriosa desde 2015.

- Eu acho que tudo tem um ciclo na vida. Das minhas empresas, eu acho que nós fizemos muito pelo Palmeiras. O Palmeiras também fez muito pelas minhas empresas. O Palmeiras jamais vai sair da vida da presidente da Crefisa. O que eu puder ajudar como presidente, ou mesmo não sendo presidente do Palmeiras, eu vou continuar colaborando. Não tenho dúvida disso - completou Leila Pereira.