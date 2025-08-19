Palmeiras trabalha para ter dupla de lesionados à disposição na Libertadores

Com a vaga encaminhada às quartas de final da Copa Libertadores, o Palmeiras terá a possibilidade de poupar alguns titulares no duelo contra o Universitario, no Allianz, e promover minutagem para alguns atletas em recuperação, casos do meia Raphael Veiga e do atacante Bruno Rodrigues.

continua após a publicidade

+ Palmeiras amplia sequência positiva e reforça papel de protagonista no Brasileirão

O camisa 23 se recuperada de dores no púbis e deve estar à disposição na quinta-feira, enquanto Bruno Rodrigues enfrenta longa trabalho de transição física após duas lesões ligamentares no joelho. A dupla, inclusive, publicou uma foto nas redes sociais com a legenda "estamos voltando".

Outro jogador que enfrentou problemas físicos e voltou ao time na última rodada do brasileirão foi Bruno Fuchs. Inclusive, foi o nome escolhido por Abel Ferreira para entrar no lugar de Murilo, que saiu com dores.

continua após a publicidade

+ Mourinho elogia trabalho de Abel Ferreira, do Palmeiras: ‘Carreira brilhante’

Atacante Bruno Rodrigues ao lado do meio-campista Raphael Veiga nas instalações da Academia de Futebol, centro de treinamentos do Palmeiras (Foto: Reprodução / Bruno Rodrigues)

➡️ Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

Palmeiras volta aos treinamentos após derrotar o Botafogo

Após a vitória por 1 a 0 sobre o Botafogo, com gol de Felipe Anderson, pela vigésima rodada do Campeonato Brasileiro o elenco recebeu folga na última segunda-feira ao retornar a São Paulo e iniciou nesta manhã a primeira atividade de preparação para a partida contra o Universitario.

A tendência é que o clube divulgue o quadro físico de Murilo, que deixou o gramado do Nilton Santos de maca nos minutos finais do confronto. Conforme apuração da reportagem, o zagueiro não preocupa para a sequência da temporada, mas deve ser poupado para evitar agravamento das dores no duelo da próxima quinta-feira (20).

continua após a publicidade

+ Palmeiras atualiza quadro de lesionado antes de jogo pela Libertadores