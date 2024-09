Palmeiras renova contrato com lateral-esquerdo Vanderlan

Foto: Ettore Chiereguini/AGIF







Escrito por Lance! • Publicada em 23/09/2024 - 18:29 • São Paulo (SP)

O Palmeiras renovou o contrato do lateral-esquerdo Vanderlan, nesta segunda-feira (23), até 31 de dezembro de 2028. Antes, o vínculo entre clube e atleta terminaria no fim de 2027. O jogador é Cria da Academia e está no clube desde 2017.

O camisa 6 soma 79 partidas pela equipe profissional desde 2020, sendo 39 como titular, seis assistências e um gol. O ano de 2024, inclusive, já é o que mais registra atuações do jovem de 22 anos: são 28 no total, superando as 26 de 2023.

- Agradeço ao Palmeiras, que me abriu as portas para realizar o maior sonho da minha vida, que era ser jogador profissional, e segue me dando oportunidades agora de renovar, jogar e mostrar o meu talento. Sou muito grato a todos os meus companheiros de equipe, a todos os profissionais do Palmeiras, pois, sem eles, nada seria possível. Me sinto muito feliz e espero dar muitas alegrias para a torcida palmeirense - disse Vanderlan.

No time profissional do Verdão, o lateral foi bicampeão da Libertadores (2020 e 2021), bicampeão brasileiro (2022 e 2023), campeão da Supercopa do Brasil (2023) e tricampeão paulista (2022, 2023 e 2024). Considerando as competições de base, aliás, ele é o único do elenco que possui seis títulos estaduais consecutivos (Sub-20 em 2019, 2020 e 2021 e Profissional em 2022, 2023 e 2024).