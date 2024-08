Palmeiras domina o Flamengo, vence, mas não avança às quartas de final da Copa do Brasil

Foto: Ettore Chiereguini/AGIF







Copiar Link

Escrito por Rafaela Cardoso • Publicada em 07/08/2024 - 22:01 • São Paulo (SP)

O Palmeiras encerrou sua participação na Copa do Brasil. O time comandado por Abel Ferreira foi empurrado por mais de 38 mil torcedores, jogou bem, dominou o Flamengo no Allianz Parque, mas a vitória por 1 a 0 não foi o suficiente para fazer a equipe avançar às quartas de final na competição, já que havia perdido o jogo de ida por 2 a 0. O gol palmeirense foi marcado por Vitor Reis, no início do jogo. Agora, a equipe de Tite aguarda por seu adversário na próxima fase do campeonato nacional.

➡️ Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

O jogo

Empurrado pela torcida que não parava de cantar, o Palmeiras iniciou a partida com blitz no Flamengo. O Verdão impedia a saída de bola rubro-negra e apertava no ataque em busca do primeiro gol. E ele veio com apenas oito minutos,, quando Caio Paulista fez cruzamento preciso na cabeça de Vitor Reis, que tirou do goleiro para abrir o marcador. O Verdão não desistiu e continou amassando o adversário até a metade do primeiro tempo. Em contrapartida, depois, o time carioca teve um pouco mais de posse de bola, mas sem grande sucesso para assustar Weverton.

Na etapa complementar, o Verdão também voltou com mais força e chegou a assustar com Caio Paulista e Murilo, que acertou a trave. Na sequência, foi a vez de Pulgar chutar rasteiro e tirar tinta da trave de Weverton. Aos 23, Flaco López foi às redes, mas a arbitragem assinalou posição irregular e invalidou o gol. Aos 37, um lance inusitado de expulsão. O VAR identificou Abel Ferreira segurando as partes íntimas e o treinador palmeirense recebeu cartão vermelho. O Verdão ainda tentou ampliar o marcador para levar a decisão para os pênaltis, mas não deu tempo.

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

O que vem por aí?

Após o confronto da Copa do Brasil, Flamengo e Palmeiras voltam a se enfrentar neste domingo (11), às 16h, no Maracanã, pela 22ª rodada do Brasileirão. O time carioca é o vice-líder, com 40 pontos, enquanto o Paulista está na quarta posição, com 37.

➡️Projete a tabela de classificação do Brasileirão com o simulador do Lance!

✅ FICHA TÉCNICA

PALMEIRAS 1 x 0 FLAMENGO

OITAVAS DE FINAL (VOLTA) - COPA DO BRASIL

🗓️ Data e horário: quarta-feira, 7 de agosto de 2024, às 20h;

📍 Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP);

🟨 Árbitro: Anderson Daronco;

⚽ ESCALAÇÕES:

PALMEIRAS (Técnico: ABEL FERREIRA)

Weverton; Mayke, Vitor Reis, Gustavo Gómez, Murilo e Caio Paulista; Aníbal Moreno, Raphael Veiga e Felipe Anderson; Rony e Flaco López

FLAMENGO (Técnico: TITE)

Matheus Cunha; Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Pulgar, Allan, Arrascaeta e Gerson; Luiz Araújo e Pedro.