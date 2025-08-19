Palmeiras provoca Corinthians em anúncio de Carlos Miguel: ‘Primeiro campeão Mundial’

O Palmeiras aproveitou o anúncio oficial da contratação de Carlos Miguel para reafirmar sua posição como primeiro campeão mundial e provocar o Corinthians, clube que o goleiro defendeu antes de se transferir para o futebol europeu.

Em vídeo publicado nas redes sociais, o Verdão exibe imagens da final de 1951, contra a Juventus. Na sequência, Carlos Miguel aparece com jornais da época em referência à conquista e segura a taça nos momentos finais.

- Agora eu defendo o primeiro campeão Mundial

Terceiro reforço do Palmeiras nesta janela de transferências, o goleiro chega para disputar posição com Weverton, atual titular. Além da dupla, Abel Ferreira ainda conta com o experiente Marcelo Lomba como opção.

Carlos Miguel, novo reforço do Palmeiras (Foto: Divulgação/Palmeiras)

Carlos Miguel manda recado para a torcida do Palmeiras

Em entrevista ao canal oficial do clube, Carlos Miguel revelou que espera aprender com a experiência de Weverton e relembrou a convivência com Marcelo Lomba nos tempos de Internacional.

- Busco aprender muito no dia a dia, sou detalhista, tento sempre melhorar. Espero aprender muito com o Weverton e o Lomba. Já trabalhei com o Lomba no passado (no Internacional), e com o Weverton espero conversar e aprender cada vez mais com os dois”, declarou. “A tradição da Academia de Goleiros do Palmeiras é muito boa, muitos goleiros aqui puderam corresponder. Pretendo seguir aqui por muitos anos e conquistar títulos. É trabalhar para merecer, conquistar e chegar lá - disse.

- Foi muito importante a experiência no futebol europeu, a Premier League é uma das principais ligas do mundo. Volto com uma mentalidade diferente, uma cabeça muito mais madura. Foi muito importante para a minha carreira - completou.

Anunciado oficialmente na tarde desta terça-feira (19), Carlos Miguel assinou vínculo válido com o Palmeiras até julho de 2030.