Abel Ferreira, do Palmeiras, pode pegar punição longa por gesto obsceno na Copa do Brasil

Escrito por João Brandão e Matheus Guimarães • Publicada em 09/08/2024 - 04:00 • Rio de Janeiro (RJ)

Técnico do Palmeiras, Abel Ferreira foi expulso por Anderson Daronco no jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil contra o Flamengo por conta de um gesto obsceno. Com isso, o treinador pode pegar de um a seis jogos de suspensão no Campeonato Brasileiro.

Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Palmeiras

Essa sanção pode acontecer caso o comandante seja denunciado pelo Procurador do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD). De acordo com a súmula da partida, o árbitro denunciou a atitude do português contra sua equipe.

- Expulsei aos 38 minutos do 2º tempo, após revisão na ARA (Área de Revisão do Árbitro), o Técnico da equipe do Palmeiras, Sr. Abel Fernando Moreira Ferreira, por praticar gesto obsceno contra as decisões arbitragem, de maneira ofensiva, tocando suas partes íntimas - disse Daronco no documento da partida.

Daronco fez arbitragem polêmica em Palmeiras x Flamengo (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

Em entrevista ao Lance!, o especialista em Direito Desportivo, Dr. João Chiminazzo, afirmou que Abel Ferreira pode ser enquadrado em dois artigos do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD). Nos casos, o 258 e 243-F.

Porém, a Procuradoria do STJD precisa analisar a súmula do jogo para entender o motivo que levou a expulsão do treinador.

No artigo 258, do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), Abel Ferreira pode pegar de um a seis jogos de suspensão por "assumir qualquer conduta contrária à disciplina ou à ética desportiva não tipificada pelas demais regras" do CBJD. Caso seja enquadrado no artigo 243-F, Abel Ferreira pode pegar no mínimo quatro jogos de sanção por "ofender a honra" de qualquer membro da equipe de arbitragem.

O fato do comandante do Palmeiras não ter um histórico positivo com arbitragem e inúmeras expulsões desde sua chegada ao Brasil, o treinador pode ter sua pena aumentada. Resta saber em qual artigo o técnico será denunciado. E se será.

Em declaração após o duelo com o Flamengo, Abel Ferreira afirmou não ter feito gesto obsceno. Segundo o português, o atitude foi para mostrar que Anderson Daronco estava sem coragem para apitar uma partida da altura das oitavas de final da Copa do Brasil.