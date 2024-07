Foto: Marcello Zambrana/AGIF







Escrito por Rafaela Cardoso • Publicada em 01/07/2024 - 23:25 • São Paulo (SP)

O assunto Gabigol foi um dos assuntos da coletiva de Abel Ferreira após a vitória do Palmeiras sobre o Corinthians, por 2 a 0, na noite desta segunda-feira (1°), no Allianz Parque, pelo Brasileirão. O atacante segue com futuro indefinido no Flamengo e interessou ao Verdão. O treinador, no entanto, preferiu falar pouco sobre o assunto e não "alimentar a novela".

- Ela (Leila) sabe aquilo que eu penso, mas vou ser coerente com aquilo que eu tenho feito aqui. Eu não falo sobre jogadores de outros clubes, esse é um problema que não é meu. Estou muito contente com os que temos aqui, não conto com receber mais reforços, até porque os reforços custam muito dinheiro, mas eu também disse aqui publicamente para a Leila não vender nem o Estêvão, nem o Endrick e nem o Luís Guilherme e ela venceu (risos) - disse Abel Ferreira.

O português falou que um jogador de futebol vai além das quatro linhas e que prefere falar sobre seus jogadores do elenco. Segundo ele, a presidente Leila Pereira sabe bem o que faz na hora de tomar decisões.

- Eu acredito muito nas mulheres. Acho que as mulheres são fundamentais e com cargos assim, acho que elas são bem mais racionais do que nós. Tenho certeza que o clube está bem entregue e a função dela é dirigir, fazer o que ela tem feito. Ela que é nossa líder número um e eu confio em tudo que ela faz, juntamente com o Barros, mas eu não quero alimentar uma novela, porque eu não acho que os meus jogadores mereçam isso. Os meus jogadores me conhecem, sabem meu perfil e os valores que eu tenho dentro do grupo. Um jogador de futebol é muito mais do que aquilo que vemos dentro das quatro linhas - completou Abel Ferreira.

Situação de Gabigol, que interessa ao Palmeiras

Com contrato até dezembro de 2024 no Flamengo, Gabigol pode estar próximo da sua despedida do clube. A saída do atacante nas próximas semanas não está descartada.

Em entrevista após a vitória sobre o Cruzeiro, o dirigente Marcos Braz revelou que dará cerca de duas semanas para o empresário do camisa 99 definir o futuro de seu cliente. Caso contrário, o jogador cumprirá seu vínculo até o fim da temporada.