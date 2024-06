Copiar Link

Escrito por Rafael Oliva • Publicada em 30/06/2024 - 06:00 • São Paulo (SP)

Gabigol não deve permanecer no Flamengo e vê pelo menos três gigantes paulistas demonstrarem interesse em sua contratação: Palmeiras, Santos e Corinthians.

O atacante foi, inclusive, afastado do Rubro-Negro e está fora da partida contra o Cruzeiro, neste domingo (30). Recentemente, ele recusou proposta de renovação do clube carioca, e as partes não estão próximas de um acordo. Gabigol tem vínculo com o Flamengo até o fim do ano e, a partir de segunda-feira (1), pode assinar pré-contrato com qualquer equipe.

Gabigol deve estar de saída do Fla em breve (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

Palmeiras quer Gabigol?

O Palmeiras observa o impasse entre Gabigol e Flamengo, por enquanto, de longe. O clube ainda não fez contatos oficiais para propor um projeto ao atacante, mas pode esquentar o interesse no mês de julho, em breve.

Cauteloso com contratações, o Verdão tem receio da possibilidade do atacante voltar a ser suspenso no caso de suposta tentativa de fraude em exame antidoping. Mesmo assim, Abel Ferreira e Leila Pereira são entusiastas do futebol de Gabigol.

Abel e Gabigol conversando (Foto: Reprodução / Premiere)

E o Santos?

O Santos foi o clube que se movimentou de maneira mais intensa para contratar Gabigol. A situação do Peixe, porém, é de maior desvantagem em relação ao rival.

A ideia da diretoria do Peixe, que está na Série B e com as finanças complicadas, é propor um projeto que coloque o atacante como figura central de uma reconstrução. O exemplo é a contratação de Marta, em 2009, que chegou para utilizar a camisa 10 de Pelé. Contudo, pessoas do clube veem a chegada como muito difícil em razão das cifras envolvidas, que poderiam comprometer o caixa do Santos.

Gabigol foi revelado no Santos (Foto: Paulo Sergio/Agência F8)

Timão namorou Gabigol

O Corinthians foi o principal interessado em Gabigol no início do ano e conversou sobre o tema com a diretoria do Flamengo. Contudo, as negociações não avançaram, e o clube paulista desistiu.

Meses depois, o atacante foi flagrado utilizando a camisa do Timão. Agora, se o Corinthians decidir retornar à carga, terá um Gabigol em maior impasse com o Flamengo se comparado ao início do ano. As possibilidades de avanço seriam mais prováveis do que anteriormente.

Gabriel com a camisa do Corinthians (Foto: Reprodução / X)