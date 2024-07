Copiar Link

Escrito por Rafael Oliva e Rafaela Cardoso • Publicada em 01/07/2024 - 20:27 • São Paulo (SP)

O futuro do atacante Gabigol, do Flamengo, segue indefinido, mas um dos destinos do jogador pode ser o Palmeiras. Antes do clássico contra o Corinthians desta segunda-feira (1), no Allianz Parque, O Lance! ouviu a opinião de alguns torcedores alviverdes sobre a possibilidade do jogador atuar no Verdão. Confira no vídeo acima!

Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

As opiniões palmeirenses ficaram divididas. Enquanto alguns torcedores acreditam que Gabigol se encaixará perfeitamente no time de Abel Ferreira por ser um "fenômeno", uma torcedora prefere o atacante longe do Verdão, já que ele "quebraria o time".

Gabigol tem futuro indefinido no Flamengo e está no radar do Palmeiras (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

Situação de Gabigol, que interessa ao Palmeiras

Com contrato até dezembro de 2024 no Flamengo, Gabigol pode estar próximo da sua despedida do clube. A saída do atacante nas próximas semanas não está descartada.

Em entrevista após a vitória sobre o Cruzeiro, o dirigente Marcos Braz revelou que dará cerca de duas semanas para o empresário do camisa 99 definir o futuro de seu cliente. Caso contrário, o jogador cumprirá seu vínculo até o fim da temporada.