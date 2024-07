Flamengo dá prazo para saída de Gabigol, mas impõe condição para transferência

Gabigol pode deixar o Flamengo nos próximos dias caso o clube receba uma proposta satisfatória (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 01/07/2024 - 06:00 • Rio de Janeiro (RJ)

Com contrato até dezembro de 2024 no Flamengo, Gabigol pode estar próximo da sua despedida do clube. A saída do atacante nas próximas semanas não está descartada.

Em entrevista após a vitória sobre o Cruzeiro, Marcos Braz revelou que dará cerca de duas semanas para o empresário do camisa 99 definir o futuro de seu cliente. Caso contrário, o jogador cumprirá seu vínculo até o fim da temporada.

- O Flamengo não está abrindo mão do Gabriel. O Flamengo ainda tem contrato com o Gabriel até 31/12. Caso não seja viável nessa próxima semana ou na outra a saída dele, ele continuará aqui no Flamengo fazendo e exercendo o contrato até o final. Não quer dizer que a gente vai abrir mão. A renovação continua muito difícil.

Embora não descarta uma saída na atual janela de transferências, o dirigente impõe uma condição: o Flamengo precisa ser compensando financeiramente. No entanto, Braz não revelou qual valor pretende receber por uma eventual venda do jogador.

- É importante para o clube, mas deixar claro, o Gabriel só sai agora se tiver uma compensação financeira para o Flamengo. Se não tiver uma compensação financeira para o Flamengo, que a gente entenda ser plausível, que seja dentro das nossas análises um bom negócio para o Flamengo, ele vai ficar até o final.

Com cinco partidas realizadas no Campeonato Brasileiro pelo Flamengo, Gabigol não foi relacionado para o duelo contra o Cruzeiro. Marcos Braz explicou que o clube preserva o atleta para não cumprir os sete jogos, o que impediria uma transferência para outra equipe do mesmo país.

Nesse momento, Palmeiras, Corinthians, Santos e Cruzeiro surgem como os principais candidatos para o atacante. Resta saber quanto o Rubro-Negro pretende cobrar para reforçar seus rivais e quanto cada um está disposto a pagar para contar com o jogador.