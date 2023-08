O técnico do Verdão lamentou a 'dificuldade' em encontrar um jogador como Zé Rafael no mercado. Ainda, revelou que o meia não estava 100% fisicamente no duelo desta quarta, agradecendo a ele pelo 'sacrifício'. O desempenho do camisa 8 nos jogos de ida e volta foi fundamental para a classificação do Palmeiras à próxima fase da Libertadores.