Com dois títulos na temporada até aqui, o Verdão soma outras premiações em 2023. A conquista da Supercopa do Brasil, contra o Flamengo, rendeu R$ 10 milhões ao clube. Já a taça do Paulistão valeu R$ 5 milhões da Federação Paulista de Futebol e R$ 4 milhões referentes ao bônus estipulado pela Crefisa, valor esse que tem sido usado para abater a dívida com a patrocinadora. Assim, foram arrecadados R$ 19 milhões com títulos.