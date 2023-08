Com o resultado, o Palmeiras se classifica para as quartas de final da Libertadores e vai enfrentar o Deportivo Pereira, da Colômbia. Dono da melhor campanha geral da competição, o Verdão decide o confronto no Allianz Parque. As datas e os horários das partidas ainda serão definidos pela Conmebol. Já o Atlético-MG está eliminado e ficará apenas com o Brasileirão por disputar, no qual ocupa a décima posição com 24 pontos.