Agora, com a vitória por 1 a 0 no agregado, o Alviverde está na quartas de final da Liberta e vai enfrentar o Deportivo Pereira, da Colômbia. Por ter a melhor campanha geral do torneio, o time de Abel Ferreira decide o confronto no Allianz Parque. As datas e os locais das partidas ainda serão definidos pela Conmebol.