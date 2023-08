O Palmeiras agora enfrenta o Deportivo Pereira-COL, nas quartas de final da Libertadores. As datas e os horários dos jogos ainda não foram definidos pela Conmebol, mas a certeza é de que o segundo duelo será no Allianz Parque, uma vez que o Verdão tem a melhor campanha geral da competição. Enquanto isso, o Alviverde segue na disputa do Brasileirão, no qual enfrenta, nesta segunda-feira (14), o Cruzeiro, às 19h, no Allianz, pela 19ª rodada.