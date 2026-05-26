STJD denuncia Flamengo e Palmeiras; Paulinho e Carrascal serão julgados

O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) denunciou Flamengo e Palmeiras, além de atletas e integrantes da comissão técnica dos clubes, por ocorrências registradas na partida do último sábado (23), no Maracanã, vencida por 3 a 0 pela equipe paulista. O julgamento acontecerá na próxima quinta-feira (28) às 10h (de Brasília) na Quarta Comissão Disciplinar do STJD.

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O meia Jorge Carrascal, do Flamengo, foi denunciado com base no artigo 254 do CBJD após a expulsão no primeiro tempo da partida. Segundo a denúncia, o jogador atingiu o rosto de Murilo com a sola da chuteira durante disputa de bola. A Procuradoria entendeu que houve prática de jogada violenta. O artigo prevê pena de uma a seis partidas de suspensão.

O atacante Paulinho, do Palmeiras, também foi denunciado. De acordo com a súmula, durante a comemoração de um dos gols da equipe paulista, "o atleta dirigiu-se à torcida mandante de forma ostensiva e provocativa". A Procuradoria enquadrou o caso no artigo 258-A do CBJD, que prevê suspensão de duas a seis partidas por provocação ao público. Alternativamente, pediu enquadramento no artigo 258, por conduta contrária à ética ou à disciplina desportiva, cuja pena varia de uma a seis partidas.

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O técnico Leonardo Jardim responderá por infração ao artigo 258, inciso II, do CBJD após críticas à arbitragem em entrevista coletiva. Segundo a denúncia, o treinador afirmou que "é muito fácil dar cartões vermelhos ao Flamengo" e que o árbitro "apita sempre para a mesma cor". A pena prevista é de uma a seis partidas de suspensão.

O massagista do Flamengo, Fernando Munhoz, foi denunciado no artigo 243-C do CBJD por ameaça à equipe de arbitragem durante o intervalo da partida. Conforme o relato, ele teria dito: "Você acha que está certo. Hoje você não sai daqui vivo". O artigo prevê multa de até R$ 100 mil e suspensão de 30 a 120 dias.

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Os dois clubes também foram denunciados. Segundo o relatório do delegado da partida, objetos foram arremessados ao gramado pela torcida do Flamengo após gols do Palmeiras. A Procuradoria denunciou o clube carioca no artigo 213, incisos II e III, do CBJD, por lançamento de objetos e invasão de campo. Cada infração prevê multa de até R$ 100 mil.

Ainda de acordo com a súmula, houve invasão de campo por seguranças contratados pelo Flamengo e integrantes do staff não relacionados nos minutos finais da partida, após princípio de confusão entre atletas. O delegado informou que o tumulto causou paralisação do jogo por cerca de três minutos.

Por causa da confusão generalizada, Flamengo e Palmeiras responderão ao artigo 257, §3º, do CBJD, que prevê multa de até R$ 20 mil às entidades de prática desportiva quando não for possível identificar todos os envolvidos em "rixa, conflito ou tumulto".

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Jorginho é perseguido por Andreas Pereira enquanto conduz a bola em Flamengo x Palmeiras, pelo Brasileirão (Foto: Divulgação/Flamengo)

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