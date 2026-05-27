Palmeiras terá último grande compromisso antes da Copa e se 'despede' de convocados

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O Palmeiras entra em campo contra o Junior Barranquilla nesta quinta-feira (27) em busca da vaga nas oitavas de final da Libertadores. Segundo colocado em sua chave até aqui, situação não tão comum para o clube na comparação com as edições anteriores, o elenco comandado por Abel Ferreira fará o último grande compromisso antes da pausa para a Copa do Mundo.

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O alviverde alcançou as metas da temporada até do ponto de vista de resultados esportivos. Além do título paulista inquestionável no começo do ano, o Palmeiras mantém boa vantagem na liderança do Campeonato Brasileiro e não sai do primeiro lugar de forma seguida desde a 8ª rodada. No principal confronto desse primeiro turno, aplicou uma vitória afirmativa de 3 a 0 em cima do Flamengo.

Ou seja, Abel irá para a pausa da Copa com a garantia de que, mesmo com oscilações de desempenho, tema que ronda o Palmeiras neste ano, conseguiu ter os resultados esperados e irá voltar para a segunda metade sem pressão no Brasileirão. Por outro lado, o período de pausa será importante para preparar a equipe para os desafios de mata-mata, que acontecem logo no retorno do Mundial.

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A Copa do Brasil definiu os dias 1º e 5 de agosto como as datas-base para a disputa das oitavas de final. No sorteio realizado na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), no Rio de Janeiro, foi definido que o adversário será o Fortaleza, com o alviverde fazendo o primeiro jogo em casa e decidindo no Castelão, na capital Cearense.

Na semana seguinte, entre os dias 11 e 13 de agosto, a Conmebol realizará os jogos de ida das oitavas da Libertadores, o que torna o retorno da Copa do Mundo um período decisivo para o Palmeiras e outros clubes da Série A do Brasileirão.

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'Despedida' de convocados do Palmeiras

Após o jogo contra o Junior Barranquilla, o Palmeiras ainda terá um compromisso contra a Chapecoense, lanterna do Brasileirão, antes de finalizar, de parar as atividades para a Copa do Mundo. Entretanto, Abel Ferreira terá que fazer alterações no elenco porque não contará com alguns nomes que já estarão integrados aos elencos de suas seleções para a disputa da Copa.

Até agora, Jhon Arias e Gustavo Gómez estão confirmados na Colômbia e Paraguai, respectivamente, mas há uma lista de nomes que devem estar na disputa do Mundial. Além da dupla, Piquerez e Emiliano Martínez, no Uruguai, Flaco López e Giay, na Argentina, e Sosa e Maurício, também pelo Paraguai, brigam por vaga na competição.

Volante Emi Martínez é um dos nomes que ainda não pode cravar sua vaga na Copa e vê o duelo contra o Junior Barranquilla como mais uma oportunidade de se destacar antes da lista final de Marcelo Bielsa, que ainda não definiu a data de quando serão divulgados os 26 nomes da equipe uruguaia.

- As expectativas são muito grandes, é o meu maior sonho desde criança. Ainda estou lutando para isso, falta um jogo e estou focado nele, sempre com a cabeça no Palmeiras para depois colher os frutos [...] Jogos de Libertadores já sabemos como são e estamos preparados para tudo. Queremos a vitória e queremos acabar em primeiro do grupo. Estamos focados nisso e vamos todos juntos buscar esse objetivo - completou.

Premiação do Palmeiras na Libertadores

O Palmeiras também está de olho na premiação que é paga pela Conmebol aos classificados às oitavas de final da Libertadores. Após atingir a marca do bilhão no faturamento da temporada 2025, o alviverde quer repetir o ótimo desempenho financeiro e conta com as premiações para tentar voltar a atingir a marca.

Nesse ano, a Libertadores tem a maior premiação da história e cada clube já recebeu US$ 1 milhão (R$ 5,03 milhões na cotação atual) pela participação na fase de grupos. Além disso, há uma bonificação variável a cada vitória de um time, que acrescenta US$ 340 mil (R$ 1,7 milhão).

Ou seja, até aqui, o Palmeiras já tem dois triunfos, o que significa mais US$ 680 mil (R$ 3,4 milhões), totalizando pouco mais de US$ 5 milhões (R$ 25,17 milhões) em bônus financeiro. Caso se classifique, o alviverde garante mais US$ 1,25 milhão (R$ 6,3 milhões) de prêmio.

Palmeiras x Junior no jogo do primeiro turno da fase de grupos da Libertadores. (Foto: Luis ACOSTA / AFP)

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