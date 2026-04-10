O Palmeiras se prepara para enfrentar o Corinthians em clássico marcado para domingo (12), às 18h30 (de Brasília), na Neo Química Arena, pela 11ª rodada do Brasileirão. Para o Derby, o técnico Abel Ferreira terá de fazer ao menos uma mudança no time titular, já que Jhon Arias cumprirá suspensão automática por ter recebido o terceiro amarelo no último jogo.

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Para a vaga do colombiano, Abel tem opções, a depender do esquema tático escolhido, como Felipe Anderson e Ramón Sosa, autor do gol de empate do Verdão contra o Junior Barranquilla, na estreia da Libertadores. No entanto, pode contar com o retorno de Vitor Roque na lista de relacionados.

A presença do camisa 9, no entanto, será definida às vésperas da partida e de acordo com o incômodo do tornozelo esquerdo do jogador e, claro, com a liberação do departamento médico alviverde. O problema do camisa 9 aconteceu na semifinal do Paulistão, contra o São Paulo, quando o Tigrinho sofreu algumas pancadas na região e atuou nas finais do Paulistão no sacrifício.

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Depois disso, entrou alguns minutos nos duelos contra Botafogo e São Paulo, mas começou a tratar a lesão com mais atenção e, desde então, nem sequer foi relacionado para ficar no banco em razão do incômodo que ainda sente.

A comissão técnica já convive com algumas baixas importantes neste momento da temporada. Além de Vitor Roque, que está prestes a retornar, o atacante e Paulinho está em fase final de recuperação de lesão e ainda não está à disposição. Os laterais Piquerez, que passou por cirurgia, e Jefté também estão fora em razão de lesões.

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O Verdão é líder com 25 pontos e busca uma vitória fora de casa contra o rival para manter a distância na liderança do Brasileirão ou, quem sabe, abrir ainda mais, mas dependerá dos tropeços dos colocados logo atrás na tabela de classificação.

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