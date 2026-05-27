Eduardo Conceição, uma das principais joias das categorias de base do Palmeiras, foi suspenso por quatro meses pela Conmebol. O jovem, de 16 anos, foi enquadrado no artigo 149 do regulamento do Campeonato Sul-Americano Sub-17, competição na qual defendeu as cores da Seleção Brasileira.

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Em partida contra a Argentina, válida pelas quartas de final, Eduardo denunciou um ato racista por parte do meio-campista Benítez. Na ocasião, a arbitragem optou por não acionar o protocolo antirracismo previsto pela organizadora do torneio.

Após acusar o rival de racismo, o jogador do Palmeiras marcou o último gol da vitória da Seleção Brasileira por 3 a 0 sobre a Seleção Argentina e comemorou imitando um macaco, em retaliação às ofensas recebidas anteriormente.

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A punição, inclusive, inclui um pedido enviado à Fifa para que a suspensão de Eduardo Conceição tenha efeito mundial. Com isso, o atacante perderia todas as competições disputadas no período. A Confederação Brasileira de Futebol entrará com recurso. Já o Palmeiras acompanha o processo de perto, além de prestar apoio irrestrito ao jogador.

Benítez, da Seleção Argentina, recebeu a mesma punição aplicada ao brasileiro. A Federação da Argentina, por sua vez, também irá recorrer da decisão.

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Eduardo Conceição, jogador do Palmeiras (Foto: Reprodução)

Eduardo é a nova aposta da base do Palmeiras

Com apenas 16 anos, Eduardo aparece como um dos principais destaques das categorias de base do Palmeiras, responsáveis recentemente por revelar nomes como Endrick, Estêvão e Vitor Reis.

O jogador já foi alvo de investidas do futebol europeu, incluindo clubes como FC Barcelona, Paris Saint-Germain e gigantes da Inglaterra. O Palmeiras, por sua vez, aguarda a evolução do atleta e, assim como em casos recentes, prioriza o ganho técnico dentro de campo antes de pensar no retorno financeiro.

A expectativa é de que Eduardo seja negociado por valores próximos aos de Estêvão e Endrick, as duas maiores vendas da história do Palmeiras. Atualmente, o jogador segue disputando competições pelas categorias sub-17 e sub-20 e deve ser integrado ao elenco profissional nos próximos meses.

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