Escalação: Vitor Roque e Paulinho treinam com o grupo, e Palmeiras fecha preparação para clássico

O líder Palmeiras encerrou na manhã deste sábado (11), na Academia de Futebol, a preparação para o clássico contra o Corinthians, marcado para este domingo (12), às 18h30 (de Brasília), na Neo Química Arena, pela 11ª rodada do Brasileirão. Os atacantes Vitor Roque e Paulinho realizaram cronograma individualizado e também treinaram com o grupo.

continua após a publicidade

➡️ Abel Ferreira mudará o ataque do Palmeiras para clássico com o Corinthians

Apesar de seguir trabalhando com o restante do elenco, o camisa 9 ainda é dúvida para o clássico deste final de semana. Caso esteja livre do incômodo no tornozelo esquerdo e seja liberado pelo departamento médico do Palmeiras, Vitor Roque pode aparecer entre os relacionados. Paulinho, no entanto, segue como desfalque, apesar de estar em fase final de sua recuperação de cirurgia na tíbia da perna direita.

Após ativação muscular na parte interna do centro de excelência, os jogadores foram a campo e, sob o comando da comissão técnica de Abel Ferreira, aprimoraram dinâmicas táticas como transições, construções de jogadas, marcações e contra-ataques, entre outras. Na sequência, houve um recreativo e, na parte final, alguns atletas aperfeiçoaram ainda bolas aéreas, cobranças de faltas e jogadas ensaiadas.

continua após a publicidade

Além da dupla de atacantes. Jhon Arias cumprirá suspensão automática por ter recebido o terceiro cartão amarelo na última partida e está fora do clássico paulista. Já os laterais Jefté e Piquerez fizeram tratamento com o Núcleo de Saúde e Performance e também são baixas confirmadas.

Provável escalação do Palmeiras:

Carlos Miguel; Giay, Gustavo Gómez, Murilo e Arthur; Marlon Freitas, Andreas Pereira, Felipe Anderson (Ramón Sosa), Mauricio e Allan; Flaco López.

continua após a publicidade

➡️ Vitor Roque retorna contra o Corinthians? E Paulinho? Entenda os planos do Palmeiras

Corinthians x Palmeiras na Neo Química Arena

Os rivais se enfrentaram 11 vezes na Neo Química Arena nesta década, iniciada em 2021, e o retrospecto é de três vitórias alviverdes, três vitórias alvinegras e cinco empates.

Líder da atual edição do Campeonato Brasileiro há quatro rodadas e com cinco pontos de distância para os vice-líderes, o Palmeiras alcançará neste fim de semana o recorde isolado de vezes ocupando a ponta da tabela da competição na era dos pontos corridos: chegará a 132 rodadas na primeira posição, uma a mais que o Corinthians, com 131, e seguido ainda por Cruzeiro, com 109, São Paulo, com 94, Flamengo, com 88.

O Alviverde vem de cinco vitórias seguidas pelo Campeonato Brasileiro. Detém atualmente a maior série positiva da competição.

➡️ Qual será o destino do Palmeiras em 2026? Simule os resultados do Brasileirão

⚽ Lucro rápido: Aposte em +0.5 gol no 1º tempo com odd @1.48

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

(Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)



