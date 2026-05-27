Palmeiras x Junior: onde assistir e escalações do jogo pela Libertadores

Palmeiras e Junior Barranquilla se enfrentam nesta quinta-feira, a partir das 19h (de Brasília), no Allianz Parque, pela sexta e última rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. O confronto terá transmissão do Paramount+. Clique aqui para assistir.

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Atual segundo colocado do Grupo F, o Palmeiras necessita de uma vitória para não depender de outros resultados para avançar às oitavas de final da competição. A equipe de Abel Ferreira soma oito pontos, dois atrás do líder Cerro Porteño (já classificado) e dois à frente do Sporting Cristal. Os peruanos aparecem com quatro pontos e ocupam a lanterna do grupo.

Ficha do jogo PAL JUN LIBERTADORES 6ª RODADA - FASE DE GRUPOS Data e Hora Quinta-feira, 28 de maio, às 19h (de Brasília) Local Allianz Parque, em São Paulo (SP) Árbitro Cristian Garay (CHI) Assistentes José Retamal (CHI) e Miguel Rocha (CHI) Var Rodrigo Carvajal (CHI) Onde assistir

A partida desta quinta-feira marca a despedida dos convocados do Palmeiras antes da pausa para a Copa do Mundo. Até o momento, apenas Arias teve seu nome anunciado oficialmente, enquanto Piquerez já foi liberado pelo clube paulista para realizar a reta final da recuperação de cirurgia no tornozelo com a seleção do Uruguai.

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Outros seis nomes, por sua vez, aparecem na corrida por vagas: os paraguaios Gustavo Gómez, Ramón Sosa e Mauricio; os argentinos Flaco López e Giay; e o uruguaio Emiliano Martínez.

Palmeiras enfrenta o Junior Barranquilla nesta quinta-feira; veja detalhes de onde assistir ao confronto (Foto: Luis Acosta / AFP)

Confira onde assistir e prováveis escalações da partida entre Palmeiras e Junior Barranquilla

✅ FICHA TÉCNICA

PALMEIRAS x JUNIOR BARRANQUILLA

LIBERTADORES - 6ª RODADA - FASE DE GRUPOS

📅 Data: Quinta-feira, 28 de maio de 2026

⏰ Horário: 19h (de Brasília)

📍 Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP)

📺 Onde assistir: Paramount+ (streaming)

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Árbitro: Cristian Garay (CHI)

Assistentes: José Retamal (CHI) e Miguel Rocha (CHI)

VAR: Rodrigo Carvajal (CHI)

📋 Prováveis Escalações

PALMEIRAS (Técnico: Abel Ferreira)

Carlos Miguel; Giay, Gustavo Gómez, Murilo e Arthur; Marlon Freitas, Andreas Pereira, Jhon Arias, Allan e Mauricio (Emiliano Martínez); Flaco López.

JUNIOR BARRANQUILLA (Técnico: Alfredo Arias)

Silveira; Gonzalez, Herrera, Pestana e Monzón; Rios, Sarmiento e Angel; Chara, Paiva e Castrillón.

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