Palmeiras x Junior: onde assistir e escalações do jogo pela Libertadores
Alviverde necessita de uma vitória em casa para garantir vaga nas oitavas de final
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Palmeiras e Junior Barranquilla se enfrentam nesta quinta-feira, a partir das 19h (de Brasília), no Allianz Parque, pela sexta e última rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. O confronto terá transmissão do Paramount+. Clique aqui para assistir.
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Atual segundo colocado do Grupo F, o Palmeiras necessita de uma vitória para não depender de outros resultados para avançar às oitavas de final da competição. A equipe de Abel Ferreira soma oito pontos, dois atrás do líder Cerro Porteño (já classificado) e dois à frente do Sporting Cristal. Os peruanos aparecem com quatro pontos e ocupam a lanterna do grupo.
Ficha do jogo
A partida desta quinta-feira marca a despedida dos convocados do Palmeiras antes da pausa para a Copa do Mundo. Até o momento, apenas Arias teve seu nome anunciado oficialmente, enquanto Piquerez já foi liberado pelo clube paulista para realizar a reta final da recuperação de cirurgia no tornozelo com a seleção do Uruguai.
Outros seis nomes, por sua vez, aparecem na corrida por vagas: os paraguaios Gustavo Gómez, Ramón Sosa e Mauricio; os argentinos Flaco López e Giay; e o uruguaio Emiliano Martínez.
Confira onde assistir e prováveis escalações da partida entre Palmeiras e Junior Barranquilla
✅ FICHA TÉCNICA
PALMEIRAS x JUNIOR BARRANQUILLA
LIBERTADORES - 6ª RODADA - FASE DE GRUPOS
📅 Data: Quinta-feira, 28 de maio de 2026
⏰ Horário: 19h (de Brasília)
📍 Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP)
📺 Onde assistir: Paramount+ (streaming)
Árbitro: Cristian Garay (CHI)
Assistentes: José Retamal (CHI) e Miguel Rocha (CHI)
VAR: Rodrigo Carvajal (CHI)
📋 Prováveis Escalações
PALMEIRAS (Técnico: Abel Ferreira)
Carlos Miguel; Giay, Gustavo Gómez, Murilo e Arthur; Marlon Freitas, Andreas Pereira, Jhon Arias, Allan e Mauricio (Emiliano Martínez); Flaco López.
JUNIOR BARRANQUILLA (Técnico: Alfredo Arias)
Silveira; Gonzalez, Herrera, Pestana e Monzón; Rios, Sarmiento e Angel; Chara, Paiva e Castrillón.
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