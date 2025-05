Satisfeito após a goleada do Palmeiras por 6 a 0 sobre o Sporting Cristal, no Allianz Parque, pela Libertadores, Abel Ferreira voltou a exaltar o elenco alviverde, reforçado por sete contratações na última janela de transferências.

Segundo o treinador, o clube não precisa realizar novas movimentações no mercado antes do Mundial de Clubes, que será disputado entre junho e julho, nos Estados Unidos. No entanto, será necessário agir após a competição para suprir a saída do jovem.

- Não quero nenhum jogador para disputar o Mundial. Já tenho os jogadores que eu quero. Quando o Estêvão sair, vou querer uma reposição para o lugar dele. Só isso - comentou o treinador.

Na sequência, Abel aproveitou para criticar novamente o calendário do futebol brasileiro e cobrou que a declaração de Samir Xaud, novo presidente da CBF, seja colocada em prática. Durante a cerimônia de posse, o dirigente afirmou que pretende reduzir a duração dos campeonatos estaduais pelo país, limitando-os a apenas 11 datas para as federações.

- No Paulistão não tivemos o elenco todo quando eu queria... tivemos problemas físicos. Sinceramente, se eu pudesse tinha evitado o Paulistão. Não pude porque há um regulamento. Espero que a CBF realmente diminua para 11 datas, isso se quiserem valorizar o futebol brasileiro - completou.

Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, durante entrevista coletiva (Foto: Vitor Palhares/Lance!)

Palmeiras fecha primeira fase com 100% de aproveitamento

Com a goleada por 6 a 0 sobre o Sporting Cristal, do Peru, o Palmeiras encerrou a fase de grupos com 100% de aproveitamento e garantiu a liderança geral. Com isso, terá a vantagem de decidir em casa nas fases eliminatórias da competição.

Agora, a equipe comandada por Abel Ferreira aguarda o sorteio da Conmebol para conhecer seu adversário nas oitavas de final do torneio.