Palmeiras registra novo reforço no BID e ganha novidade contra o Mirassol

Primeiro reforço do Palmeiras para o segundo semestre, Ramón Sosa foi registrado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF e está liberado para estrear com a camisa alviverde. O atacante poderá atuar já nesta quarta-feira (16), às 19h (de Brasília), contra o Mirassol, no Allianz Parque.

Palmeiras barra investidas por Ríos e define termos para negociação

Apresentado oficialmente na última segunda-feira, na Academia de Futebol, Sosa chega para suprir a ausência de Paulinho, destaque do time no Mundial de Clubes. O camisa 10 sofre com dores na canela desde o início do ano, será submetido a uma nova cirurgia e está fora do restante da temporada.

Apesar de estar de férias após o término do Campeonato Inglês, Sosa manteve trabalhos físicos com uma equipe particular e participou normalmente das atividades da equipe comandada por Abel Ferreira durante a semana.

O Palmeiras desembolsou 12,5 milhões de euros (R$ 80 milhões) fixos, além de 1,5 milhão de euros em metas esportivas, o que elavaria o valor da negociação para cerca de R$ 90 milhões, para tirar o jogador do Nottingham Forest.

Ramón Sosa, atacante do Palmeiras, durante entrevista de apresentação na Academia de Futebol (Foto: Vitor Palhares / Lance!)

Palmeiras anuncia oitavo reforço para a temporada

Ao anunciar Ramón Sosa, o Palmeiras chegou a oito contratações na atual temporada. Com a mudança de postura da diretoria e a necessidade de reformular o elenco após as saídas previstas para o fim de 2024, o clube já investiu mais de meio bilhão de reais.

A principal delas foi o atacante Vitor Roque, que desembarcou na Academia de Futebol por 25,5 milhões de euros fixos, tornando-se a contratação mais cara da história do Palmeiras. Dos oito nomes, apenas Bruno Fuchs, emprestado pelo Atlético-MG até dezembro, segue com futuro incerto.