Paulinho marca pela 1ª vez e Palmeiras goleia na Libertadores

Paulinho marcou seu primeiro gol com a camisa do Palmeiras nesta quarta-feira (28), na goleada por 6 a 0 sobre o Sporting Cristal, no Allianz Parque, em São Paulo. O duelo encerrou a fase de grupos da Copa Libertadores e viu o camisa 10 anotar o quinto gol alviverde da noite. O atacante é a segunda contratação mais cara da história do Palmeiras (cerca de R$ 115 milhões), perdendo apenas para Vitor Roque.

O atacante entrou em campo aos 24 minutos do segundo tempo, substituindo Flaco López, que anotou outros dois gols na partida, e precisou de apenas três minutos para deixar sua marca. Estêvão e Raphael Veiga também contribuíram para o placar elástico.

Paulinho estreou pelo Palmeiras no dia 12 de abril de 2025, na vitória por 2 a 0 sobre o Corinthians, pela 3ª rodada do Campeonato Brasileiro. Nas partidas seguintes, o camisa 10 entrou nos minutos finais e não teve oportunidades de gol.

Com a vitória por 6 a 0, o Palmeiras fechou a fase de grupos com 100% de aproveitamento e terminou em primeiro lugar do Grupo G, com 18 pontos, seguido pelo Cerro Porteño e Bolívar. O Sporting Crystal terminou em último lugar.

Palmeiras comemora gol diante do Sporting Cristal (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

Despedida de Estevão

Além da goleada histórica, a partida desta quarta-feira foi marcada pela despedida de Estêvão no Allianz Parque. Cria das categorias de base, o atacante será transferido para o Chelsea, da Inglaterra, após o término do Mundial de Clubes. Antes disso, ainda disputará um último jogo em território nacional, contra o Cruzeiro, no Mineirão.

A delegação alviverde embarca apara o Mundial no dia 9 de junho, enquanto os jogadores convocados para a Data Fifa utilizarão o avião da presidente Leila Pereira para se deslocar dois dias depois.

A estreia do Verdão no torneio acontece no dia 15 de junho. A equipe comandada por Abel Ferreira enfrenta o Porto no MetLife Stadium, em Nova Jersey. Na sequência, encara Al Ahly e Inter Miami.