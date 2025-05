Estêvão se despede do Allianz com homenagem, golaço e passeio do Palmeiras

Estêvão se despediu do Allianz Parque em grande estilo. Liderado pelo atacante, o Palmeiras derrotou o Sporting Cristal por 6 a 0, fechou a fase de grupos da Libertadores com 100% de aproveitamento e recuperou a autoestima para o Mundial após a derrota para o Flamengo.

Antes de a bola rolar, o atacante foi homenageado pela presidente do clube, Leila Pereira, e por Anderson Barros, coordenador das categorias de base. Emocionado, o jogador recebeu uma placa do dirigente, com quem trocou abraços após o ato.

Dentro de campo, Estêvão foi o principal nome da primeira etapa, que teve amplo domínio alviverde. Aos 31 minutos, o jovem recebeu ótimo lançamento de Aníbal Moreno, partiu pela ponta direita, driblou o marcador e finalizou cruzado para abrir o placar.

O jogador aproveitou para comemorar com a torcida presente no estádio, que entoou o nome do camisa 41 a plenos pulmões. O clima de festa se manteve, e o time comandado por Abel Ferreira fechou a primeira etapa com três gols de vantagem.

Aos 14 minutos da segunda etapa, Estêvão foi substituído por Allan, outra cria da Academia. Na lenta caminhada para deixar pela última vez o gramado do Allianz, o atleta foi venerado pelo público e agradeceu o carinho.

Ao término da partida, Estêvão caminhou em direção ao gol Norte e entregou sua camisa a um torcedor. Em seguida, foi celebrado por parte do elenco, enquanto mais de 40 mil torcedores no Allianz gritavam seu nome.

Promovido ao elenco profissional em 2023 pelo técnico Abel Ferreira, o jovem disputou 76 partidas pelo Palmeiras, marcou 26 gols e distribuiu 14 assistências, além de conquistar os títulos do Brasileirão e do Campeonato Paulista.

Despedida à vista

Após o término do Mundial de Clubes, Estêvão se apresentará ao Chelsea. Ainda em 2024, o clube inglês desembolsou 61,5 milhões de euros pelo atacante — sendo 45 milhões fixos e 16,5 milhões em bonificações por metas.

Durante as negociações, a direção alviverde conseguiu negociar a permanência do jogador até o fim da competição continental, mesmo com Estêvão já tendo completado 18 anos em abril. O Verdão estreia na competição continental contra o Porto, no dia 15 de junho. Posteriormente, encara o Ah Ahly e fecha a primeira fase contra o Inter Miami, de Lionel Messi.