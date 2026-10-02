Worksop Town x United of Manchester: onde assistir, horário e escalações
Worksop Town x United of Manchester: pela Classificatória da 3ª rodada da FA Cup 2026/2027.
Worksop Town e United of Manchester se enfrentam no dia 3 de outubro, às 11h, no KC Sofas Stadium, pela fase classificatória da 3ª rodada da FA Cup 2026/2027. O Lance! acompanha a partida em tempo real.
O Worksop Town vem de vitória em Worksop Town 5 x 2 AFC Telford United, pela FA Cup, em 22 de setembro. Antes, empatou em AFC Telford United 2 x 2 Worksop Town, também pela FA Cup, em 19 de setembro.
FICHA do confronto
Competição: FA Cup 2026/2027
Data e horário: 3 de outubro de 2026, às 11h
Local: KC Sofas Stadium, Worksop, Nottinghamshire
Fase: classificatória da 3ª rodada
O United of Manchester vem de vitória em United of Manchester 4 x 1 Ossett United, pela FA Cup, em 19 de setembro. Nos jogos anteriores disponíveis, a equipe mantém boa forma recente.
Onde assistir
- Competição: FA Cup (classificatória da 3ª rodada)
- 📅 Data: 3 de outubro de 2026
- ⏰ Horário: 11h (de Brasília)
- 📍 Local: KC Sofas Stadium, Worksop, Nottinghamshire
- Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.
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