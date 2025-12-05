O Barradão estará cheio novamente no último compromisso do Vitória nesta temporada. Todos os ingressos já estão esgotados para a partida decisiva contra o São Paulo, marcada para as 16h deste domingo (horário de Brasília), pela 38ª e última rodada do Brasileirão. O Rubro-Negro precisa vencer e torcer por uma combinação de resultados para se livrar do rebaixamento.

As vendas para o público geral abriram na última quinta-feira e duraram apenas um dia. Agora só restam bilhetes destinados aos torcedores do Tricolor paulista. A expectativa é que mais de 30 mil pessoas estejam presentes no Barradão para quebrar o recorde atingido na partida contra o Mirassol, que registrou 30.793 presentes (capacidade máxima) e 30.591 pagantes

Com o objetivo de incentivar a presença do público, a diretoria do Vitória adotou uma promoção de ingressos para esta partida contra o São Paulo. Os sócios do clube receberam cupons compartilháveis que puderam ser usados por amigos ou familiares. Com eles, o preço para arquibancada passou a custar a partir de R$ 20, enquanto a cadeira pôde ser adquirida por R$ 40.

O que está em jogo para o Vitória?

Só os três pontos interessam ao Vitória contra o São Paulo. O Rubro-Negro está na 17ª posição, com 42 pontos, e será rebaixado até mesmo se empatar o jogo. Então, é necessário vencer e ainda torcer por tropeço do Fortaleza ou derrota de Santos ou Ceará. Já o Tricolor paulista entra em campo com a missão de assegurar o oitavo lugar e, assim, torcer para Cruzeiro ou Fluminense ganharem a Copa do Brasil, resultados que o garantem na Pré-Libertadores.