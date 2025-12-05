Oscar foi ao CT do São Paulo na manhã desta sexta-feira (5) pela primeira vez após passar por uma intercorrência e desmaiar durante um exame médico, realizado em novembro. O jogador foi diagnosticado com síndrome vasovagal, que gera quadros de desmaio.

O jogador foi ao SuperCT, vestiu o uniforme do Tricolor no vestiário e foi acompanhar seus colegas de elenco. Oscar está em repouso absoluto até o final do ano, mas quis visitar os companheiros e as instalações para ter uma conversa com os atletas antes da última rodada do Campeonato Brasileiro.

O São Paulo abriu o treino desta sexta-feira (5) para a imprensa. O time faz mais uma atividade no sábado e encerra a temporada no domingo, dia 7, contra o Vitória. A partida será disputada em Salvador.

Oscar no CT do São Paulo (Foto: Izabella Giannola/ Lance!)

Futuro de Oscar segue incerto

O Lance! apurou que o futuro de Oscar ainda segue incerto no São Paulo. O veterano está sob orientação médica até o final do ano e deve decidir seus próximos passos em janeiro. O elenco retorna de férias no dia 2 de janeiro.

Com contrato até o final de 2027, existe a chance de Oscar optar por uma aposentadoria. A reportagem apurou que, falando em saúde mental, o jogador está bem e quis ter este último contato com os jogadores do São Paulo antes do final do ano.

Síndrome Vasovagal: o que é e como funciona a condição de Oscar, do São Paulo

A síndrome vasovagal é a causa mais comum de desmaio. Ela ocorre quando há uma resposta exagerada do nervo vago, que regula funções involuntárias do corpo, como a frequência cardíaca e a pressão arterial. O coração desacelera e os vasos sanguíneos se dilatam, levando a uma queda abrupta da pressão arterial e, consequentemente, a uma redução do fluxo de sangue para o cérebro. Essa falta temporária de oxigênio no cérebro pode causar um desmaio.

Oscar passou mal em novembro. No momento, os atletas estavam passando por avaliações médicas visando a próxima temporada. O veterano desmaiou durante um exame de bicicleta.