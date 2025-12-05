Depois de uma derrota dura para o Bragantino na última quarta-feira, o Vitória tem a última chance de se reerguer nesta temporada a partir das 16h deste domingo (horário de Brasília), quando enfrenta o São Paulo, diante de um Barradão lotado, para tentar vencer e se livrar da queda. Mas só ganhar não basta, já que a equipe precisa uma combinação de resultados favorável em busca do principal objetivo do ano.

continua após a publicidade

✅ Clique aqui e siga o canal do Leão no WhatsApp para ficar por dentro das últimas notícias

A goleada sofrida para o Massa Bruta por 4 a 0 deixou o time de Jair Ventura estacionado nos 42 pontos, enquanto Fortaleza e Santos ganharam seus jogos e saíram da zona de rebaixamento. O Rubro-Negro, então, amarga a 17ª posição ao término da 37ª rodada e só não está em situação pior por conta derrota do Internacional, que vem logo atrás com 41 pontos.

Diante disso, o Vitória não depende só das próprias forças para sair do Z-4. Além de bater o São Paulo - único resultado que ainda mantém as esperanças -, o Vitória precisa torcer por alguma das combinações possíveis. Vale lembrar que se empatar o jogo, o time baiano está rebaixado.

continua após a publicidade

Jogadores do Vitória lamentam gol sofrido para o Bragantino; Rubro-Negro se vê perto do rebaixamento no Brasileirão (Foto: Joisel Amaral/AGIF/Gazeta Press)

Os cenários para os concorrentes do Vitória

Se fizer a sua parte e chegar aos 45 pontos, o Vitória tem três possibilidades de ficar, pelo menos, na 16ª posição. A primeira é em caso de empate do Fortaleza contra o Botafogo, no Nilton Santos. O Leão do Pici tem 43 pontos, mas uma vitória a mais em relação do Leão da Barra. Ou seja, se o Vitória empatar e o Fortaleza perder, o time cearense segue na frente.

As outras possibilidades são um empate do Ceará contra o Palmeiras no Castelão - o Vozão também tem 43 pontos -, ou derrota do Santos, que tem 44, para o Cruzeiro na Vila Belmiro. Se o Peixe empatar, praticamente se garante na Série A porque tem uma vitória a mais do que o Rubro-Negro e 10 gols de vantagem no saldo. Todos esses jogos acontecem às 16h deste domingo.

continua após a publicidade

Neste momento, o Vitória tem um risco de rebaixamento no Brasileirão na casa dos 64,9%, de acordo com dados da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

— O Vitória é para quem acredita. A única situação é a gente ganhar o nosso jogo. Se não fosse a nossa torcida, a gente não estaria vivo. Convocar a torcida para fazer a força em casa. Nós vamos vencer o nosso jogo. E se vencer a gente vai ficar na Série A — projetou Jair Ventura depois do vexame contra o Bragantino.

➡️Inter e Vitória voltam a protagonizar briga contra o rebaixamento na Série A