Rodriguinho volta a treinar, mas ainda é dúvida para jogo do São Paulo contra o Vitória

Rodriguinho voltou a treinar no SuperCT nesta sexta-feira, mas ainda não tem presença garantida no jogo do São Paulo de domingo contra o Vitória, que encerra o Campeonato Brasileiro.

O meia não é relacionado desde 25 de outubro, na partida contra o Bahia. A última vez em que entrou em campo foi em 16 de outubro, na derrota por 2 a 0 para o Grêmio. Depois disso, enfrentou um período de dores no joelho seguido por um problema respiratório semelhante a uma pneumonia, que o afastou totalmente das atividades.

Mesmo com o retorno aos treinos, a chance de Rodriguinho atuar é pequena. O quadro respiratório fez com que ele perdesse muita massa muscular, o que deve levar a comissão técnica a preservá-lo nesta rodada final para priorizar seu fortalecimento.

O elenco inicia as férias na segunda-feira, dia 8, e a reapresentação está marcada para 2 de janeiro, já com foco na pré-temporada e no Campeonato Paulista.

Rodriguinho perdeu peso com quadro de pneumonia (Foto: Rubens Chiri/São Paulo FC)

Visto com potencial milionário, renovação de Rodriguinho segue travada no São Paulo

Rodriguinho está com a sua proposta de renovação travada no São Paulo. O Lance! apurou que o interesse segue, mas no momento, as conversas seguem no mesmo estágio. Aos 21 anos, tem contrato até o final do ano que vem, mas o Tricolor estuda estender seu vínculo pensando até mesmo em uma valorização.

Internamente, de todas as promessas de Cotia que ainda estão no elenco, Rodriguinho é visto como um dos mais promissores. Inclusive, existe uma visão que o Tricolor não negociaria o atleta por menos de 25 milhões de euros.

A renovação seria vista, inclusive, como uma forma de valorizar o nome do meia, que está ganhando espaço e importância no elenco e sistema de Hernán Crespo.