Real Madrid x Celta de Vigo: onde assistir e prováveis escalações do jogo de La Liga
Confira todas as informações do duelo válido por La Liga
Real Madrid e Celta de Vigo se enfrentam neste domingo (7), às 17h (de Brasília), no Santiago Bernabéu, pela 15ª rodada do Campeonato Espanhol 2025/26. O duelo terá transmissão ao vivo pelo Disney+ (streaming). ➡️Clique para assistir na Disney+
O Real Madrid chega embalado após a vitória dominante por 3 a 0 sobre o Athletic Bilbao, com show de Mbappé, artilheiro isolado da LaLiga com 16 gols. Vice-líder com 36 pontos, o time de Xabi Alonso busca um triunfo para pressionar o Barcelona na disputa pelo topo. A equipe ainda sofre com baixas no setor defensivo, com Carvajal, Mendy, Alaba e Alexander-Arnold lesionados. Camavinga e Huijsen ainda são dúvidas, mas Rüdiger pode retornar.
Do outro lado, o Celta tenta se recuperar da derrota para o Espanyol, resultado que freou um início de temporada promissor. O clube galego ocupa a 12ª posição com 16 pontos e venceu apenas uma vez nas últimas cinco rodadas. Iago Aspas, Borja Iglesias e Bryan Zaragoza formam a linha ofensiva que buscará surpreender em Madri.
Tudo sobre Real Madrid x Celta de Vigo (onde assistir, horário, escalações e local):
✅ FICHA TÉCNICA
Real Madrid 🆚 Celta de Vigo
15ª rodada – LaLiga
📆 Data e horário: domingo, 7 de dezembro, às 17h (de Brasília)
📍 Local: Santiago Bernabéu, em Madri (ESP)
👁️ Onde assistir: Disney+ (streaming)
🕴️ Arbitragem: Alejandro Quintero (ESP)
📺 VAR: Jorge Figuera (ESP)
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
⚪⚪ Real Madrid (Técnico: Xabi Alonso)
Courtois; Valverde, Militão, Rüdiger e Carreras; Tchouaméni, Bellingham e Arda Güler; Vini Jr. e Mbappé.
🔵⚪ Celta de Vigo (Técnico: Claudio Giráldez)
Radu; Javi Rodríguez, Starfelt, Marcos Alonso e Javi Rueda; Mingueza, Moriba e Beltrán; Iago Aspas, Borja Iglesias e Zaragoza.
